Apple Watch Series 12 in ceramica: conviene davvero acquistarlo?

Tra le varie versioni di Apple Watch Series 12 quella con cassa in ceramica è senza dubbio la più lussuosa. Propone una finitura che non passa inosservata e un materiale molto resistente ai graffi, ma il conto è più salato sia rispetto all’alluminio sia rispetto al titanio. Si parte da circa 830 euro, mentre il modello in alluminio parte da circa 370 euro e quello in titanio da circa 645 euro. Le colorazioni sono due, Pearl White e Night Blue, e riportano la ceramica in gamma per la prima volta dai tempi di Series 5. Il modello si rivolge a chi cerca un orologio più particolare e accetta di spendere di più per il materiale e per l’estetica, non per avere funzioni in più.

Una finitura che alluminio e titanio non possono imitare

La variante Pearl White è quella che colpisce di più. Ha una superficie lucente e non metallica che non trova equivalenti tra le versioni in alluminio o in titanio. Per i precedenti Apple Watch in ceramica Apple aveva descritto un processo produttivo piuttosto elaborato. La polvere di zirconia veniva unita all’allumina prima di stampare la cassa, che poi veniva riscaldata fino a diventare un solido compatto e infine lucidata con una sospensione di polvere di diamante. Proprio da lì nascevano la superficie liscia e quel bianco così pieno che avevano reso inconfondibile Apple Watch Edition.

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Anche il cinturino incluso fa la sua parte. Apple abbina ai modelli in ceramica dei Sport Band esclusivi nei colori Sand e Navy Blue, con chiusura a perno in ceramica coordinata alla cassa. Il cinturino Sand dà alla versione Pearl White un aspetto d’insieme molto caratteristico e quella chiusura abbinata è un dettaglio che sui normali Sport Band manca del tutto. Con altri cinturini il risultato cambia parecchio. Pearl White crea un contrasto deciso con modelli in gomma o intrecciati dai toni scuri, mentre Night Blue regala un effetto più sobrio. I bracciali in metallo restano un’opzione possibile, anche se i connettori stonano con la cassa in ceramica. Chi preferisce un look metallico uniforme potrebbe trovarsi meglio con il titanio affiancato al Link Bracelet o al Milanese Loop.

Graffi, peso e differenze di prezzo

Oltre all’estetica la ceramica porta con sé un vantaggio concreto, cioè la resistenza ai graffi e all’usura superficiale. I vecchi modelli in questo materiale erano noti per casse quasi impossibili da rigare, capaci di mantenere intatta la finitura anche dopo anni di utilizzo. Il titanio lucidato invece tende a mostrare segni visibili sulla superficie, quindi chi tiene molto all’aspetto originale dell’orologio ha un buon motivo per orientarsi sulla ceramica. Attenzione però agli urti violenti, perché pur resistendo benissimo ai graffi il materiale può scheggiarsi o incrinarsi. Si tratta di una scelta di lusso con qualità utili sul piano della durata, non di un sostituto del design robusto di Apple Watch Ultra.

Come la versione in titanio, Series 12 in ceramica monta un vetro frontale in zaffiro molto resistente ai graffi. I modelli in alluminio adottano invece Ceramic Shield 2, che riguarda la copertura frontale e non la cassa. Il titanio offre lo zaffiro con circa 185 euro in meno, ma non riproduce né la finitura né le caratteristiche della ceramica. Va detto poi che i modelli in ceramica includono di serie la connettività cellulare, mentre quelli in alluminio sono disponibili in versione GPS oppure GPS e Cellular. La differenza di circa 460 euro tra i prezzi di partenza non copre quindi solo cassa e vetro, anche se la ceramica resta molto più costosa pure a parità di configurazione.

C’è anche un compromesso su peso e proporzioni. Le versioni in ceramica sono più grandi e pesanti di quelle in alluminio e titanio, senza però offrire uno schermo più ampio. Il modello più grande pesa 51,3 grammi in Pearl White e 52,9 grammi in Night Blue, contro i 44,9 grammi del titanio.

A chi si rivolge davvero

All’interno non cambia nulla. Apple Watch Series 12 in ceramica ha esattamente lo stesso chip, gli stessi sensori, la stessa tecnologia del display e la stessa autonomia delle versioni in alluminio e titanio. Costa inoltre circa 90 euro in più di Apple Watch Ultra 4, che offre una batteria più duratura e funzioni aggiuntive. Per chi bada soprattutto alle funzioni e al rapporto qualità prezzo l’alluminio rimane l’opzione più sensata, mentre il titanio garantisce una finitura metallica premium e il vetro in zaffiro a una cifra inferiore. La ceramica è pensata per chi dà più peso al materiale, alla finitura e alla sensazione di indossare qualcosa di fuori dal comune. E per chi desidera proprio Pearl White né il titanio né Apple Watch Ultra rappresentano un’alternativa paragonabile, a prescindere dai loro vantaggi pratici.

Fonte: TecnoAndroid