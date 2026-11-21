I video podcast stanno per trovare casa anche nell’app Apple TV, dove saranno accessibili gratuitamente all’interno di una sezione dedicata che Apple sta preparando in questo periodo. Una novità che farà piacere a chi ormai segue i propri programmi preferiti non soltanto con le cuffie nelle orecchie ma anche davanti a uno schermo, magari quello più grande del salotto. Il progetto però non è ancora aperto al grande pubblico, perché i primi test sono destinati agli sviluppatori, chiamati a provare la funzione prima del debutto vero e proprio.

Quando il nuovo spazio sarà disponibile per tutti, la novità raggiungerà sia il dispositivo Apple TV sia l’app omonima sulle piattaforme supportate. Sono quindi due strade diverse per arrivare agli stessi contenuti, con l’idea di portare i podcast in video là dove già si guardano film e serie. Sulle tempistiche precise del rilascio non ci sono ancora indicazioni, e la fase di prova con gli sviluppatori rappresenta per ora l’unico passaggio concreto in calendario.

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Un altro passo nella strategia di Apple sui podcast in video

La mossa non arriva dal nulla. Si inserisce infatti in un percorso di espansione dei podcast video su cui Apple ha già lavorato nel corso dell’anno, con l’obiettivo di dare a questo formato un ruolo sempre più centrale nel proprio ecosistema. Portarli dentro l’app Apple TV significa offrirgli una vetrina diversa da quella tradizionale, pensata per chi preferisce guardare piuttosto che limitarsi ad ascoltare.

Già a febbraio l’azienda aveva presentato un aggiornamento di Apple Podcasts costruito proprio attorno a questa esigenza. L’idea era permettere di passare con naturalezza dall’ascolto alla visione dello stesso programma, senza dover cambiare app o cercare il contenuto altrove. Con quella versione è arrivata anche la possibilità di guardare gli episodi a schermo intero, una funzione che rende l’esperienza molto più vicina a quella di un normale servizio di streaming video.

Accanto a questo c’era anche l’opzione per scaricare le puntate e seguirle offline, un dettaglio tutt’altro che secondario per chi si sposta spesso o non ha sempre una connessione a disposizione. In pratica il podcast smette di essere soltanto audio e diventa un contenuto ibrido, che ognuno può fruire nel modo più comodo a seconda del momento della giornata.

HLS, la tecnologia che tiene fluida la riproduzione

Alla base di tutto c’è HLS, la tecnologia di streaming che adatta automaticamente la qualità del video alla connessione disponibile. Il principio è semplice anche per chi non mastica molta tecnologia. Se la rete è veloce il filmato viene mostrato con una resa migliore, se invece la linea rallenta la qualità si abbassa quanto basta per evitare blocchi e interruzioni fastidiose.

Lo scopo è proprio questo, cioè mantenere la riproduzione fluida anche quando la rete non collabora. Per un formato come il podcast, dove spesso si seguono conversazioni lunghe e articolate, poter contare su uno streaming stabile fa davvero la differenza. Nessuno ha voglia di perdere il filo di un’intervista perché il video si ferma a metà frase.

C’è poi un altro aspetto che riguarda la visibilità dei contenuti. Gli episodi in video continuano infatti a comparire nelle raccomandazioni e nelle selezioni editoriali dell’app, così da restare ben in vista per chi naviga alla ricerca di qualcosa di nuovo da guardare o ascoltare.

Fonte: TecnoAndroid