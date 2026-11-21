La radio pubblica svizzera riaccende la FM e fa marcia indietro su una delle scelte più discusse degli ultimi anni nel panorama dell’informazione elvetica. Dopo lo spegnimento della modulazione di frequenza arrivato alla fine del 2024, l’emittente ha deciso di riattivare i propri trasmettitori, anche se il ritorno avviene in forma ridotta e con una copertura limitata rispetto al passato. Non si tratta quindi di un ripristino completo della rete di un tempo ma di un passo indietro parziale, che arriva dopo mesi segnati da due fattori precisi e difficili da ignorare.

Il primo riguarda la decisione politica, che ha avuto un peso evidente nel convincere il servizio pubblico a rivedere la propria strategia. Il secondo è legato agli ascolti, perché lo spegnimento della FM ha coinciso con un calo degli ascolti che l’emittente non ha potuto trascurare. Messi insieme, questi due elementi hanno spinto la radio pubblica a tornare sui suoi passi in tempi relativamente brevi, visto che la modulazione di frequenza era stata abbandonata appena alla fine del 2024.

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Perché la radio pubblica svizzera ha cambiato idea sulla FM

La retromarcia della radio pubblica svizzera racconta bene quanto sia delicato il rapporto tra innovazione tecnologica e abitudini consolidate del pubblico. Spegnere la FM significa chiedere a chi ascolta di cambiare modo di sintonizzarsi, e non tutti seguono il cambiamento con la stessa rapidità. Quando una parte degli ascoltatori smette di trovare la propria stazione preferita sul solito apparecchio, il rischio concreto è che si allontani. Ed è proprio questo il punto che emerge dalla vicenda elvetica, dove il calo degli ascolti ha accompagnato la scelta di abbandonare la modulazione di frequenza.

Accanto ai numeri c’è poi il fronte istituzionale. La decisione politica ha inciso in modo diretto sul percorso dell’emittente, che come servizio pubblico non può muoversi in totale autonomia rispetto alle indicazioni che arrivano dalla politica. Il risultato è una correzione di rotta che, almeno per ora, riporta la FM nelle case e nelle auto di una parte degli ascoltatori svizzeri, senza però ricostruire per intero la rete che esisteva prima dello spegnimento.

Un ritorno a metà con copertura ridotta

Il dettaglio più rilevante di questo ritorno sta proprio nella sua portata. I trasmettitori FM sono stati riaccesi ma la copertura limitata rende chiaro che non si torna semplicemente alla situazione precedente alla fine del 2024. Chi sperava di ritrovare il segnale ovunque come un tempo potrebbe quindi restare deluso, perché la riattivazione non interessa l’intero territorio con la stessa ampiezza di prima.

Si tratta in sostanza di una soluzione intermedia, che prova a rispondere alle pressioni politiche e al calo di pubblico senza rimettere in piedi tutta l’infrastruttura dismessa. Per la radio pubblica svizzera è un modo per recuperare una parte degli ascoltatori persi lungo la strada e per dare un segnale concreto dopo le critiche arrivate in seguito allo spegnimento. La modulazione di frequenza torna così a far parte dell’offerta del servizio pubblico elvetico, anche se in una forma più contenuta rispetto alla rete che aveva accompagnato per decenni gli ascoltatori fino alla fine del 2024, quando i trasmettitori erano stati spenti.

Fonte: TecnoAndroid