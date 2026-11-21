L’intelligenza artificiale sta cambiando anche le regole sulla divulgazione delle vulnerabilità software. Google ha comunicato che ridurrà in modo graduale a 30 giorni il tempo che separa la scoperta di una falla dalla pubblicazione dei relativi dettagli, e una decisione simile è arrivata anche da Anthropic. Il motivo sta nelle capacità dei modelli AI, ormai in grado di individuare i punti deboli di un programma molto più rapidamente e di scrivere allo stesso tempo il codice degli exploit necessari a sfruttarli.

I test condotti dalle aziende del settore mostrano che i modelli attuali riescono a trovare in poche ore vulnerabilità che a un ricercatore umano richiederebbero mesi di lavoro, sempre ammesso che riesca a scovarle. Una potenzialità del genere, nelle mani sbagliate, potrebbe tradursi in attacchi informatici dai danni enormi. Google ha sottolineato di recente che gli agenti AI sono in grado di portare a termine tutte le operazioni necessarie in completa autonomia, e tra gli strumenti più noti in questo ambito figura ARTEX.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché la vecchia regola dei 90 giorni non basta più

Fino a oggi il team Project Zero di Google ha seguito la cosiddetta policy “90 + 30”. In pratica i fornitori avevano 90 giorni dalla scoperta per correggere il problema, più altri 30 per distribuire la patch agli utenti. Con l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella ricerca e nello sfruttamento delle falle, però, queste tempistiche si sono rivelate di fatto insufficienti.

C’è poi un altro aspetto da considerare. I modelli AI non si limitano a velocizzare la caccia ai bug e la stesura degli exploit, ma rendono più semplice anche il reverse engineering degli aggiornamenti di sicurezza. Analizzando una correzione appena pubblicata diventa quindi più facile risalire al difetto originale. Per questo i produttori di software dovranno accelerare il rilascio delle patch e ridurre il cosiddetto patch gap, ovvero l’intervallo che passa tra la disponibilità di un aggiornamento e la sua effettiva installazione sui dispositivi degli utenti. Una delle strade indicate è l’installazione automatica, laddove possibile.

Il calendario di Google e la scelta di Anthropic

Google ha già adottato la nuova policy “Full 90“, secondo cui i dettagli tecnici di una vulnerabilità vengono resi pubblici 90 giorni dopo la segnalazione al fornitore del software. Dal 2 febbraio 2027 la finestra scenderà a 60 giorni con la policy “Full 60”. Il passo successivo è fissato al 3 gennaio 2028, quando entrerà in vigore la regola “Full 30” e le aziende avranno appena un mese di tempo per rilasciare la correzione.

Il calendario prevede comunque tre eccezioni in cui questi termini non verranno rispettati. La prima riguarda le falle già sfruttate attivamente. La seconda scatta quando i dettagli sono già stati pubblicati da terze parti, mentre la terza si applica alle situazioni in cui è lo stesso fornitore ad autorizzare la divulgazione delle informazioni.

Sulla stessa linea si muove Anthropic, che ha annunciato una modifica analoga alla propria politica di divulgazione. A partire dal 1 gennaio 2027 l’azienda californiana renderà noti i dettagli delle vulnerabilità di gravità alta e critica dopo 30 giorni anziché i 90 attuali, mentre per le altre falle l’attesa prima della pubblicazione sarà di 45 giorni.

Fonte: TecnoAndroid