Il Pixel Drop di novembre sta procedendo in modo meno ordinato di quanto molti si aspettassero. Google lo ha presentato il 10 novembre 2026 insieme ad Android 17 QPR2, con circa un mese di anticipo rispetto alla consueta finestra di dicembre. Eppure a distanza di una settimana parecchi possessori di uno smartphone Pixel stanno ancora aspettando il nuovo firmware e le funzioni che dovrebbe portare con sé.

La situazione non è uguale per tutti e proprio questa disomogeneità sta generando dubbi tra gli utenti, che da giorni confrontano le proprie esperienze con l’aggiornamento Pixel scoprendo risultati molto diversi tra loro.

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Un rollout a macchia di leopardo

Il pacchetto riguarda i modelli da Pixel 6a in avanti. Pixel 6 e Pixel 6 Pro infatti non fanno più parte dell’elenco dei dispositivi supportati e restano fuori da questa tornata. Stando alle segnalazioni comparse su Reddit la distribuzione avanza in maniera frammentata e con esiti piuttosto variabili da un telefono all’altro. C’è chi racconta di aver ricevuto soltanto un aggiornamento di sistema Google Play senza alcuna traccia del Pixel Drop vero e proprio. In altri casi l’app Pixel ha inviato una notifica che indicava il dispositivo come aggiornato quando in realtà nessuna nuova versione del sistema operativo era stata installata. Una comunicazione che, comprensibilmente, ha creato un po’ di confusione.

Nemmeno chi ha già scaricato Android 17 QPR2 sembra avere un quadro chiaro. Diversi utenti riferiscono di aver trovato solo una parte delle novità, come le nuove opzioni per personalizzare i colori dell’interfaccia, mentre altre funzioni annunciate da Google semplicemente non compaiono. L’aggiornamento risulta quindi installato ma le novità promesse non sono tutte al loro posto, un risultato a metà che lascia più di qualcuno con la sensazione di avere tra le mani un pacchetto incompleto.

Il caso Create My Widget e le attivazioni lato server

Tra le assenze più notate spicca Create My Widget, uno degli strumenti più interessanti dell’intero Pixel Drop di novembre. La funzione permette di generare widget personalizzati ma la sua distribuzione segue un percorso separato e limitato a determinati modelli, regioni e lingue. È destinata a Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold e alla serie Pixel 11. Pixel 10a invece è escluso, quindi su quel modello lo strumento non comparirà nemmeno dopo l’installazione del nuovo firmware. Chi possiede uno dei telefoni compatibili e ancora non lo vede potrebbe semplicemente trovarsi in una regione o con una lingua non ancora coperte dal rilascio.

Il nodo centrale sta però nel modo in cui Google gestisce le novità sui propri telefoni. Sui Pixel l’installazione dell’OTA non coincide sempre con l’attivazione immediata di tutto ciò che è stato annunciato. Molte funzioni dipendono dagli aggiornamenti delle singole app oppure da attivazioni lato server, che per loro natura richiedono un po’ di tempo. In pratica il software installato sul telefono può già contenere il supporto necessario, mentre la funzione vera e propria diventa visibile soltanto giorni o addirittura settimane più tardi.

Questo meccanismo spiega almeno in parte perché due dispositivi con la stessa versione di Android 17 QPR2 possano mostrare menu e opzioni differenti. Il pacchetto di base è identico ma le singole novità del Pixel Drop vengono sbloccate in modo progressivo, attraverso le app aggiornate separatamente oppure tramite attivazioni gestite direttamente da Google, e non per forza nello stesso momento su tutti i telefoni compatibili.

Fonte: TecnoAndroid