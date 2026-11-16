DAZN stringe sulla condivisione: limiti a dispositivi e visioni

ul fronte del password sharing qualcosa è cambiato davvero. DAZN ha scelto di stringere le maglie sulla condivisione degli account e lo fa con uno strumento piuttosto preciso, cioè fissando limiti al numero di dispositivi utilizzabili e alle visioni simultanee. Le soglie non sono uguali per tutti ma dipendono dal piano sottoscritto. È un cambio di passo che riguarda da vicino moltissimi abbonati, abituati per lungo tempo a gestire la piattaforma in un modo molto più disinvolto.

Per anni infatti il servizio ha convissuto con un’abitudine parecchio diffusa. Chi pagava l’abbonamento passava le credenziali a un amico o a un parente e la spesa veniva divisa in due, a volte anche tra più persone. Un meccanismo semplice e quasi dato per scontato, soprattutto da chi segue lo sport in streaming con costanza e prova a tenere sotto controllo i costi di ogni mese. Bastava comunicare email e password e il gioco era fatto, senza troppi pensieri e senza particolari ostacoli tecnici.

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Una pratica che non è mai stata consentita

C’è però un dettaglio che spesso veniva ignorato o messo da parte. La condivisione delle credenziali su DAZN non è mai stata permessa. L’account personale resta tale per definizione e non può essere ceduto ad altri, nemmeno a chi vive vicino o fa parte della stessa cerchia di amici. La regola quindi esisteva già da tempo. Quello che mancava era un sistema capace di farla rispettare con rigore, e proprio questa assenza aveva alimentato l’idea che dividere il profilo fosse una prassi tollerata.

Negli ultimi anni le cose sono andate diversamente e la verifica sull’utilizzo degli account si è fatta decisamente più stringente. La piattaforma non ha riscritto le condizioni di partenza ma ha iniziato ad applicarle con un’attenzione che prima non c’era. Per chi era abituato a dividere l’abbonamento con qualcuno il risultato è evidente, perché la libertà di un tempo si è ridotta in modo sensibile. Il principio alla base resta lo stesso di sempre, ovvero un profilo legato a una singola persona e non pensato per essere distribuito tra più utenti.

Come funziona il controllo dei dispositivi

Il cuore della stretta sta in due elementi distinti che è utile tenere separati. Da una parte ci sono i dispositivi che possono essere associati allo stesso account, dall’altra le visioni simultanee, cioè quante riproduzioni possono partire nello stesso momento. Sono due concetti diversi anche se vanno a braccetto. Il primo riguarda quanti apparecchi possono essere collegati al profilo, il secondo stabilisce quanti di questi possono trasmettere un contenuto in contemporanea.

Su entrambi i fronti DAZN ha introdotto dei limiti precisi e la loro entità non è fissa. Tutto ruota attorno al piano sottoscritto, perché le soglie cambiano da un’offerta all’altra. Non esiste quindi un tetto unico valido per chiunque abbia un abbonamento attivo. Il numero di dispositivi registrabili e quello delle riproduzioni contemporanee varia in base alla formula scelta da ciascun cliente al momento dell’attivazione del servizio.

Fonte: TecnoAndroid