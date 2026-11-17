Minecraft su Nintendo Switch 2 sta per cambiare il modo in cui si gioca. Microsoft e Mojang stanno lavorando a un aggiornamento che introdurrà il supporto ai controlli in stile mouse dei Joy Con 2, una funzione che oggi manca del tutto nella versione disponibile del celebre sandbox. Per chi passa ore a costruire, scavare e sistemare blocchi, la novità ha un peso concreto, perché riguarda proprio la precisione dei movimenti.

La modalità mouse è una delle caratteristiche introdotte con la nuova console Nintendo. In pratica un Joy Con 2 può essere appoggiato su una superficie piana e usato come un vero mouse. Così il cursore e la telecamera si controllano con una precisione superiore a quella delle classiche levette analogiche, e il sistema si presta bene ai titoli che chiedono movimenti rapidi o un’interazione accurata con l’interfaccia.

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Nel caso di Minecraft il vantaggio potrebbe farsi sentire parecchio, soprattutto nelle attività dove serve mano ferma. La costruzione di strutture complesse, la gestione dell’inventario e il posizionamento dei blocchi dovrebbero trarre beneficio, almeno sulla carta, da un puntamento più veloce e preciso rispetto alle levette tradizionali. Chi ha provato a erigere un edificio dettagliato con il controller sa bene quanto possa diventare macchinoso allineare ogni singolo pezzo.

Cosa emerge dalla closed beta di Minecraft

La novità è comparsa nell’ultima build in closed beta, dove i giocatori ammessi possono già mettere alla prova il nuovo sistema di controllo. Quando arriverà nella versione pubblica, la modalità mouse potrà essere usata sia con il Joy Con 2 sinistro sia con quello destro. Ne deriva una configurazione molto più vicina a quella tipica del PC, che chi è abituato a giocare con tastiera e mouse riconoscerà subito.

Non mancheranno diverse opzioni di personalizzazione, a partire dalle impostazioni dedicate alla sensibilità del cursore e della telecamera. Stando alle prime informazioni arrivate dalla beta, il pulsante ZL serve a posizionare i blocchi mentre ZR permette di distruggerli e di selezionarli. Anche la disposizione dei comandi potrà comunque essere modificata dalle impostazioni del gioco, quindi ognuno sarà libero di adattare lo schema alle proprie abitudini.

Per ora Mojang non ha comunicato una data di uscita per l’aggiornamento. La presenza della funzione già in beta lascia però intendere che il supporto ai controlli mouse si trovi in una fase avanzata di sviluppo e che sia destinato a sbarcare nella versione definitiva nei prossimi mesi.

Upgrade gratuito e offerta per la Ultimate Collection

Nel frattempo chi possiede la versione digitale di Minecraft per Nintendo Switch può effettuare l’upgrade gratuito all’edizione per Switch 2. L’opportunità resta valida fino alla fine di gennaio 2027, quindi c’è ancora parecchio margine per approfittarne e farsi trovare pronti quando i nuovi controlli saranno disponibili per tutti.

Diverso il discorso per chi ha in casa una copia fisica del gioco. In questo caso è prevista un’offerta dedicata che consente di passare alla Ultimate Collection disponibile sulla nuova console Nintendo.

Fonte: TecnoAndroid