Apple supera Nvidia: torna l’azienda di maggior valore al mondo

Apple si riprende il titolo di azienda di maggior valore al mondo e lo fa strappandolo a Nvidia, il colosso dei chip per l’intelligenza artificiale che negli ultimi tempi aveva dominato le classifiche di Borsa. Alla chiusura di Wall Street di venerdì 30 ottobre la società di Cupertino valeva poco più di 5mila miliardi di dollari, circa 4.300 miliardi di euro, mentre il rivale si fermava a 4.930 miliardi di dollari, più o meno 4.240 miliardi di euro. Un distacco non enorme ma sufficiente a ribaltare la gerarchia ai vertici della capitalizzazione mondiale proprio in chiusura di mese.

Un sorpasso arrivato in una giornata difficile

La cosa curiosa è che il sorpasso non è nato da un rally del titolo Apple. Anzi, anche per la Mela la seduta è stata negativa. Le azioni hanno chiuso a EUR 308, circa 296 euro, con un calo dell’1,23%. Il punto è che Nvidia ha fatto decisamente peggio, lasciando sul terreno il 4,22% e fermandosi a EUR 183, cioè intorno ai 176 euro. Due ribassi di intensità molto diversa che sono bastati a spostare gli equilibri e a riportare Cupertino sul gradino più alto del podio.

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Non si tratta nemmeno di una prima volta. Il confronto tra i due giganti va avanti da mesi e la classifica è cambiata più volte. Apple aveva già superato Nvidia a luglio e il 28 luglio era riuscita per la prima volta a oltrepassare, anche se solo per poco, la soglia simbolica dei 5mila miliardi di dollari di valore complessivo. Quel primato però non era durato a lungo. Lo scettro era tornato nelle mani del produttore di processori grafici prima del nuovo cambio al vertice registrato a fine ottobre. Un testa a testa insomma che racconta bene quanto siano vicini i due colossi e quanto basti una seduta storta per cambiare il nome in cima alla lista.

Il ruolo di iPhone Duo nell’entusiasmo degli investitori

Dietro l’interesse del mercato per Apple c’è anche un momento particolarmente intenso sul fronte dei prodotti. Il protagonista si chiama iPhone Duo ed è il primo iPhone pieghevole mai lanciato dall’azienda. Un debutto atteso da tempo che ha generato una domanda iniziale molto elevata. Le prime unità messe in vendita online sono andate esaurite in fretta e la stessa casa di Cupertino aveva avvertito che nei negozi fisici sarebbero arrivate soltanto quantità limitate.

Il risultato si è visto anche per strada. In diverse città americane sono ricomparse le code davanti agli Apple Store, una scena che negli ultimi anni era diventata molto meno frequente rispetto ai tempi d’oro dei lanci più attesi. Le file di clienti in attesa del nuovo dispositivo rappresentano un segnale concreto della curiosità attorno a iPhone Duo e del richiamo che un formato inedito per la gamma riesce ancora a esercitare sul pubblico.

Per chi segue i mercati il quadro è abbastanza chiaro. Da una parte c’è Nvidia, la cui crescita in Borsa è legata a doppio filo alla corsa all’intelligenza artificiale e alla richiesta di chip dedicati. Dall’altra c’è Apple, che si presenta agli investitori con un nuovo prodotto capace di attirare acquirenti fin dalle prime ore di disponibilità. Alla fine della settimana scorsa questo mix ha premiato la società guidata da Cupertino, che ha chiuso ottobre con una capitalizzazione di poco superiore ai 5mila miliardi di dollari contro i 4.930 miliardi del rivale, riconquistando così il primo posto tra le aziende più preziose del pianeta su Wall Street.

Fonte: TecnoAndroid