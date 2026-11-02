iPhone Duo, crepe sul display interno: Apple contatti i tecnici degli store

Apple ha inviato agli Apple Store e ai centri di assistenza autorizzati un memo interno dedicato a iPhone Duo e in particolare al problema delle crepe che compaiono sul display interno di alcune unità. Il documento è circolato nel corso di questa settimana e contiene le indicazioni operative per i tecnici chiamati a diagnosticare e gestire il difetto quando un cliente si presenta al banco con il telefono danneggiato.

Le istruzioni in sé sono piuttosto semplici. Se un utente segnala il problema i tecnici devono ispezionare iPhone Duo e poi procedere con la riparazione o la sostituzione seguendo le normali procedure previste. Niente di straordinario quindi sul piano pratico. Però il solo fatto che Apple abbia sentito il bisogno di mettere nero su bianco una comunicazione ufficiale per la rete di assistenza lascia intuire che la questione sia abbastanza diffusa da richiedere una linea guida precisa.

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Cosa dice Apple sul difetto di iPhone Duo

Nel memo l’azienda spiega che il difetto riguarda un numero limitato di esemplari di iPhone Duo. È la stessa posizione già espressa pubblicamente lunedì in una dichiarazione ufficiale, nella quale Apple ha ammesso di essere a conoscenza di un problema che interessa lo schermo interno di una piccola quantità di unità. Nella stessa nota la società invita chi riscontra anomalie sul display a contattare AppleCare per ottenere una sostituzione. Il supporto è disponibile attraverso il sito ufficiale oppure telefonando al numero dedicato all’assistenza negli Stati Uniti e in Canada.

C’è poi un dettaglio che vale la pena sottolineare. Secondo Apple la maggior parte dei dispositivi non è soggetta a questo inconveniente e le unità colpite tendono a manifestare il difetto piuttosto in fretta dopo i primi utilizzi. In pratica chi ha già usato il proprio iPhone Duo per qualche tempo senza notare nulla di strano dovrebbe avere buone probabilità di non incappare nel guasto.

Sul fronte delle misure ufficiali la casa di Cupertino è stata chiara. Non è previsto alcun richiamo di iPhone Duo e al momento l’azienda non ha nemmeno avviato sul proprio sito un programma di riparazione pubblico dedicato a questo specifico problema. Tutto passa quindi dai canali di assistenza tradizionali e dalle indicazioni contenute nel documento destinato ai negozi.

Le prime segnalazioni e l’ipotesi della cerniera

I primi esemplari di iPhone Duo hanno iniziato ad arrivare nelle mani dei clienti appena una settimana fa e le segnalazioni non si sono fatte attendere. Quasi subito un gruppo ristretto di acquirenti della prima ora ha raccontato che lo schermo interno del dispositivo si era incrinato. Il risultato visibile sono delle linee che attraversano il pannello lungo la parte centrale e verso il lato destro, un difetto difficile da ignorare durante l’uso quotidiano.

Sulle cause per ora le certezze sono poche. Uno smontaggio completo del dispositivo eseguito da specialisti delle riparazioni elettroniche ha portato a un’ipotesi precisa e cioè che il problema sia probabilmente legato a una cerniera difettosa presente nelle unità interessate. Si tratta però di una valutazione esterna e non di una conferma ufficiale. Apple infatti non ha ancora rilasciato alcun commento sull’origine tecnica del guasto che colpisce il display interno di iPhone Duo.

Fonte: TecnoAndroid