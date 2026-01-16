Apple Salute: in arrivo un nuovo aggiornamento

Le indiscrezioni che si rincorrono negli ultimi mesi suggeriscono un cambiamento profondo per l’app Salute di Apple. Secondo il CEO Tim Cook, la salute è destinata a diventare il contributo più importante dell’azienda alla società. E le novità attese con iOS 26.4 sembrano andare esattamente in tale direzione. Il rilascio è previsto per la primavera del 2026, ma già nelle prossime settimane potrebbe partire una fase beta che darà un primo assaggio di ciò che Apple sta preparando. Uno dei problemi storici dell’app Salute è sempre stato quello di crescere senza mai fermarsi davvero a riflettere su se stessa. Anno dopo anno, nuove metriche e nuove categorie si sono aggiunte, rendendola potentissima, ma anche poco immediata. Non sorprende quindi che uno dei cardini dell’aggiornamento riguardi proprio l’interfaccia. Le informazioni trapelate parlano di un redesign pensato per semplificare l’accesso ai dati, riorganizzando le sezioni e rendendo più fluida la registrazione delle informazioni.

Apple: i possibili cambiamenti attesi per l’app Salute

In tale processo di razionalizzazione troverebbe spazio anche una funzione che Cupertino ha sempre trattato con una certa prudenza: la gestione dell’alimentazione. Secondo Bloomberg, Apple starebbe lavorando a un sistema più strutturato per il tracciamento dei pasti, capace di supportare il conteggio delle calorie e il controllo del peso. Finora l’app Salute si è limitata a consentire l’inserimento manuale di alcuni valori nutrizionali, senza mai diventare davvero uno strumento centrale per chi vuole monitorare la propria dieta. Con iOS 26.4, però, Apple potrebbe decidere di entrare con in un territorio oggi presidiato da app specializzate.

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Il vero salto di qualità, però, potrebbe arrivare sul fronte dei contenuti e dell’assistenza. Apple starebbe valutando il lancio di un servizio video dedicato alla salute, una sorta di evoluzione naturale di Apple Fitness+. L’idea di Health+ ruota attorno a contenuti realizzati da professionisti, pensati non solo per allenare, ma per spiegare, contestualizzare e guidare. Video su sonno, alimentazione, postura, salute mentale e prevenzione cardiovascolare potrebbero diventare parte integrante dell’esperienza. Ciò soprattutto se collegati direttamente ai dati personali dell’utente.

A orchestrare tutto ciò sarebbe l’intelligenza artificiale. Apple starebbe sviluppando un agente AI dedicato alla salute, capace di analizzare i dati raccolti e restituire raccomandazioni personalizzate. Non si tratterebbe solo di numeri o grafici, ma di suggerimenti contestuali. Tra le ipotesi più avanzate c’è persino l’uso della fotocamera dell’iPhone per analizzare i movimenti durante un allenamento e offrire indicazioni in tempo reale sulla postura.