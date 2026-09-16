Luca Mercalli: tra dieci anni questa estate sembrerà fresca

Quando un climatologo come Luca Mercalli lancia un allarme climatico di questa portata, la frase che resta impressa è una sola: tra dieci anni ricorderemo quest’estate come la più fresca. Non è una battuta a effetto, ma il riassunto di una traiettoria che gli esperti osservano da anni, con numeri che salgono e un Mediterraneo che, parole sue, ormai è diventato un serbatoio carico di energia.

Il punto è tutto lì, in quel mare che scotta. Il surriscaldamento globale non si ferma alla superficie dell’acqua, scende in profondità per decine di metri, e quel calore accumulato non sparisce nel giro di una settimana di maltempo. Resta lì, disponibile, pronto a trasformarsi in carburante per fenomeni violenti nei mesi successivi. Piogge intense, temporali che sembrano nati dal nulla, colonne d’acqua concentrate in poche ore. Più fa caldo, più energia e umidità si accumulano in atmosfera, e quell’energia da qualche parte deve pur scaricarsi.

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Perché quest’estate potrebbe sembrarci fresca fra dieci anni

La sensazione comune è che un’estate valga l’altra, che un anno un po’ più mite basti a rassicurare. Mercalli su questo è netto: la temperatura a livello globale continua a salire, e le piccole variazioni da un anno all’altro dipendono da fattori assolutamente locali. Fra dieci o vent’anni, grossomodo, l’estate appena vissuta rischia di sembrare quasi gradevole. Un pensiero poco piacevole, soprattutto per chi ha passato settimane a inseguire l’ombra.

C’è poi un dettaglio che pesa più di tutti gli altri e che il climatologo non ha addolcito: nessuno sta facendo davvero qualcosa per contenere la causa, cioè le emissioni di gas serra. Finché quella voce resta invariata, ogni discorso su adattamento e mitigazione parte già zoppo. Il Pianeta sarà più caldo, e questo è considerato un dato acquisito, non una previsione azzardata.

Da qui discende tutto il resto. Un aumento delle temperature medie porta con sé un aumento del numero degli eventi estremi. Temporali, grandinate, alluvioni. Fenomeni brevi e traumatici, che colpiscono in poche ore e lasciano danni per mesi. Ma la lista non finisce qui, perché anche la siccità e il caldo prolungato rientrano nella stessa categoria, pur con una dinamica opposta. L’alluvione arriva e passa, la siccità è un fenomeno lento che può trascinarsi per mesi e mesi, erodendo raccolti, riserve idriche, equilibri interi.

Cosa aspettarsi tra autunno e inverno

Sul futuro immediato le previsioni hanno un limite fisiologico. Oltre la decina di giorni, spiega Mercalli, non è possibile pronunciarsi con precisione. Però qualche indicazione di fondo c’è, e riguarda soprattutto El Niño, il fenomeno oceanico e atmosferico che condiziona il clima su scala planetaria. Gli ingredienti, a livello mondiale, ci sono tutti perché anche i mesi autunnali e invernali risultino più miti e più caldi del normale.

Un autunno tiepido può sembrare una notizia quasi confortante, meno riscaldamento acceso, giornate più lunghe da vivere all’aperto. Ma è proprio questa lettura superficiale che il climatologo invita a scardinare. Il caldo fuori stagione non è un regalo, è il sintomo dello stesso squilibrio che riempie il Mediterraneo di energia e prepara il terreno a episodi violenti quando le condizioni si allineano.

Per l’Italia il quadro è particolarmente delicato, perché la penisola si trova esattamente al centro di quel bacino che accumula calore. Le coste, le pianure, i bacini fluviali, tutto il territorio è esposto a una doppia pressione fatta di ondate di calore da un lato e precipitazioni concentrate dall’altro. Ed è questa alternanza brusca, più che il singolo record di temperatura, a rendere il cambiamento climatico un problema concreto e quotidiano. Il messaggio che emerge dalle parole di Mercalli non lascia margini interpretativi: la temperatura sale, l’energia in atmosfera aumenta, gli eventi intensi diventeranno più frequenti. E la causa principale, le emissioni, continua a non essere affrontata con la serietà che servirebbe.