Prime Video: nuovo bundle con 5 servizi a 28 euro al mese

Chi segue le piattaforme di streaming ha un nuovo pacchetto da valutare, perché il bundle Prime Video annunciato martedì mette insieme cinque servizi in un colpo solo. Starz, AMC Plus, BritBox, MGM Plus e PBS Masterpiece, tutti attivabili direttamente dalla piattaforma Amazon al prezzo di circa 28 euro al mese. È la prima volta che questi cinque nomi finiscono nello stesso pacchetto, e la formula è quella ormai classica del super bundle: un’unica sottoscrizione, un unico addebito, tutto dentro la stessa app.

La cifra, va detto, non è leggerissima, soprattutto per chi già paga tre o quattro abbonamenti sparsi. Il conto però cambia se si guardano i numeri messi sul tavolo da Amazon: attivando i cinque servizi separatamente si spenderebbe molto di più, con un risparmio stimato di circa 18 euro al mese, quasi il 39% in meno rispetto alla somma dei singoli abbonamenti. Il pacchetto resta comunque distinto dall’abbonamento base a Prime Video e va scelto come componente aggiuntivo nella sezione dedicata agli abbonamenti.

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Prime Video: cosa c’è dentro il pacchetto tra Starz, AMC Plus e gli altri

I due pesi massimi del gruppo sono AMC Plus e Starz. Il primo porta in dote l’intero universo di The Walking Dead e la serie tratta da Intervista col vampiro di Anne Rice, il secondo mette sul piatto P-Valley insieme a franchise che hanno costruito zoccoli duri di pubblico come Power e Outlander. Materiale da maratona, insomma, con stagioni intere già disponibili e un ritmo di uscite che raramente lascia vuoti nel palinsesto.

MGM Plus punta invece sulle produzioni originali, a partire da From, che nel genere horror mistery si è ritagliata una nicchia piuttosto solida, e dal drama American Hostage, atteso da mesi. A completare l’offerta c’è il catalogo di film della libreria MGM, che vale da solo una parte del prezzo. Sul versante britannico si muovono BritBox e PBS Masterpiece, due cataloghi costruiti su serie in costume, gialli inglesi e documentari, il tipo di programmazione che fidelizza un pubblico preciso e molto affezionato.

“Oggi segna un traguardo per i nostri clienti, il lancio del primo pacchetto streaming da cinque servizi su Prime Video”, ha dichiarato Ryan Pirozzi, responsabile di Prime Video Channels negli Stati Uniti. “Con AMC Plus, MGM Plus, BritBox, PBS Masterpiece e Starz insieme, i clienti di Prime Video ottengono l’intrattenimento premium che amano, tutto in un unico posto”.

Una strategia che Amazon sta costruendo da tempo

Il nuovo super bundle non arriva dal nulla. È l’ultimo tassello di una linea che Amazon sta seguendo con una certa insistenza, trasformando Prime Video da semplice servizio di streaming a vetrina dove gli altri vendono i propri abbonamenti. Prima era toccato al pacchetto che unisce Hallmark Plus e Starz, disponibile a circa 13 euro dopo una prova gratuita di sette giorni, poi è arrivato quello con Crunchyroll e Fox One, lanciato la scorsa settimana e proposto per un periodo limitato.

La logica è abbastanza trasparente: raggruppare più servizi riduce il rischio che l’utente disdica, perché cancellare un pacchetto significa rinunciare a cinque cataloghi invece che a uno. Per le piattaforme più piccole, dall’altra parte, significa accedere a una base di abbonati enorme senza doversi giocare tutto sulla propria app. I Prime Video Channels diventano così una specie di centro commerciale dello streaming, dove il traffico lo porta Amazon e gli altri pagano l’affitto in visibilità.

Chi volesse attivare il pacchetto con i cinque servizi può farlo direttamente da Prime Video, nella sezione degli abbonamenti, senza passaggi su siti esterni.