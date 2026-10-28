Apple Music cambia icona con iOS 27.2: addio al rosso storico

Con iOS 27.2, distribuito da Apple proprio in questi giorni, arriva una novità che si nota appena si sblocca iPhone: Apple Music ha una nuova icona. E non si tratta di un ritocco isolato, perché l’aggiornamento porta con sé anche una serie di piccoli cambiamenti estetici all’interno dell’app Musica, che toccano i widget, la barra delle schede, la sezione Libreria e perfino le playlist curate dall’azienda.

La svolta, a dire il vero, non è arrivata del tutto all’improvviso. La settimana scorsa Apple ha presentato un restyling del marchio di Apple Music, di cui si erano già intravisti diversi indizi nelle settimane precedenti. A settembre, per esempio, un logo completamente nuovo aveva debuttato per Apple Music Hall. Nel giro di poco tempo quella stessa grafica aveva iniziato a diffondersi anche altrove, compresi i profili social del servizio di streaming. Adesso è il turno di iPhone, che con iOS 27.2 accoglie la nuova identità visiva direttamente nella schermata Home.

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Niente più rosso nella nuova icona di Apple Music

Il cambiamento più vistoso riguarda il colore. La nuova icona di Apple Music rinuncia al rosso che per anni ha reso il servizio riconoscibile a colpo d’occhio, un tratto distintivo che faceva parte del suo branding fin dall’inizio. Al suo posto, nella configurazione predefinita, compare un’icona bianca con il simbolo musicale in nero. Quando invece si attiva la modalità scura la situazione si capovolge e l’icona diventa nera con il logo bianco.

Si tratta quindi di un’impostazione giocata interamente sul contrasto tra bianco e nero, che segna un distacco piuttosto netto rispetto all’aspetto a cui gli utenti erano abituati. Chi aggiorna il proprio iPhone troverà l’app con un look decisamente più essenziale, sia di giorno sia con il tema scuro attivo.

Barra delle schede, widget e Libreria cambiano volto

Le modifiche non si fermano all’esterno dell’app. Aprendo Musica su iOS 27.2 si nota subito che la barra delle schede evidenzia ora la sezione attiva in blu, e anche qui il cambio di rotta rispetto al vecchio rosso è parecchio marcato. Lo stesso discorso vale per i widget dell’app, che al posto dell’iconico sfondo rosso adottano adesso un semplice sfondo nero.

Un intervento simile ha riguardato la scheda Libreria. Nell’elenco delle diverse sezioni, come Playlist, Album, Artisti e Brani, il colore è stato eliminato a favore di un design in bianco e nero, in linea con la nuova icona e con il resto dell’interfaccia. Il risultato è un’app più uniforme dal punto di vista visivo, dove gli accenti cromatici sono ridotti al minimo.

Ultimo tassello del rinnovamento sono le playlist e le stazioni curate da Apple, sparse un po’ ovunque all’interno dell’app. Anche queste mostrano ora il logo aggiornato, caratterizzato da un carattere più marcato e da una scritta interamente in minuscolo. È lo stesso stile già visto nelle settimane scorse con il nuovo marchio di Apple Music, che con questo aggiornamento trova finalmente spazio anche dentro il software di iPhone.

Per quanto riguarda i costi, il servizio di streaming musicale di Apple resta disponibile con un abbonamento da circa 11 euro al mese, oppure può essere sottoscritto come parte del pacchetto Apple One, che riunisce più servizi dell’azienda in un’unica offerta.

Fonte: TecnoAndroid