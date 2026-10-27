Ferrari LaFerrari da 8 milioni all’asta a Zurigo, c’è anche KITT

Una Ferrari LaFerrari da 8 milioni, la celebre KITT di Supercar e la BMW di Nick Heidfeld sono tra i pezzi più attesi di un’asta di auto da collezione in programma a Zurigo. Si tratta di un appuntamento che mette nello stesso catalogo modelli molto diversi tra loro, accomunati da un valore che va ben oltre il semplice mezzo di trasporto. Accanto a questi nomi compaiono anche altre rarità, a conferma di quanto il mercato del collezionismo su quattro ruote sappia ancora sorprendere per varietà e ambizione.

Il dettaglio che colpisce di più è proprio l’accostamento. Da una parte c’è una hypercar del Cavallino con una cifra a sette zeri ben oltre la soglia dei milioni, dall’altra un’auto che appartiene all’immaginario televisivo di intere generazioni, e poi ancora una vettura legata a un pilota. Tre mondi lontani che finiscono per incrociarsi sotto lo stesso martelletto, nella città svizzera scelta come palcoscenico della vendita.

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La LaFerrari e il peso di un nome

Quando si parla di LaFerrari il nome stesso dice già molto. Maranello ha scelto di battezzare questo modello con il proprio marchio, quasi a volerne fare una sintesi dell’identità del costruttore. Non sorprende quindi che l’esemplare proposto all’asta di Zurigo sia indicato come la Ferrari da 8 milioni, una valutazione che la colloca senza fatica in cima alla lista dei lotti più costosi dell’evento.

Per i collezionisti una vettura del genere rappresenta qualcosa di più di un acquisto. È un bene che unisce prestazioni, esclusività e una certa dose di prestigio sociale, elementi che nel tempo hanno reso le supercar del Cavallino tra gli oggetti più ambiti nelle vendite internazionali. La presenza di una Ferrari di questo livello dà inevitabilmente il tono all’intera manifestazione e attira l’attenzione anche di chi non ha alcuna intenzione di alzare la mano per un’offerta.

Dalla tv alla pista, le altre protagoniste

Se la LaFerrari incarna il lusso puro, la KITT di Supercar gioca su un registro completamente diverso. Qui il valore passa soprattutto dalla memoria e dalla nostalgia. Chi è cresciuto davanti alla televisione ricorda bene l’auto parlante della serie, diventata nel tempo un vero oggetto di culto. Vederla comparire nel catalogo di un’asta di auto da collezione dimostra quanto la cultura pop sia ormai entrata a pieno titolo nel mondo del collezionismo, accanto ai modelli più blasonati.

Poi c’è la BMW di Nick Heidfeld, che porta con sé un legame diretto con il mondo delle corse e con il nome di un pilota. In questo caso l’interesse nasce dalla storia personale che accompagna la vettura, un aspetto che spesso fa la differenza agli occhi degli appassionati più attenti. Un’auto appartenuta a un professionista del volante racconta qualcosa che nessuna scheda tecnica riesce a trasmettere fino in fondo.

Ferrari, KITT e BMW non sono comunque le uniche attrazioni in vetrina. L’asta in Svizzera raccoglie anche diverse altre rarità che completano un catalogo pensato per intercettare gusti e budget molto differenti. Proprio questa varietà rende l’evento interessante anche per chi segue il settore da semplice osservatore. A Zurigo la Ferrari da 8 milioni, la KITT di Supercar e la BMW di Nick Heidfeld si contendono così il ruolo di protagoniste di una vendita che mette insieme lusso, televisione e motorsport.

Fonte: TecnoAndroid