iPhone Duo già scontato in Cina, dubbi sul display flessibile

A pochi giorni dal debutto iPhone Duo si può già comprare a cifre inferiori a quelle ufficiali, almeno in Cina e attraverso alcuni canali di vendita. La riduzione non è enorme, ma colpisce per il momento in cui arriva. Attorno al pieghevole di Apple sta infatti montando un piccolo caso legato al suo display interno flessibile, e la coincidenza tra le due cose difficilmente passa inosservata.

Su alcune unità lo schermo pieghevole ha ceduto nel giro di poche ore. Il dettaglio che fa riflettere è che il guasto si presenta sempre nello stesso punto e con le stesse modalità, quindi non sembra trattarsi di episodi isolati e casuali. Questa vicenda pare riflettersi un pochino sui dati di vendita del nuovo smartphone, che dopo un avvio scoppiettante mostra già qualche segnale di rallentamento.

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Lo sconto di Pinduoduo e il ribaltamento dei prezzi

L’esempio più chiaro arriva da Pinduoduo, che ha inserito iPhone Duo in un’iniziativa commerciale riservata soltanto ad alcune regioni. Grazie a questa promozione è possibile risparmiare tra 200 e 300 renminbi, cioè grossomodo tra 25 e 35 euro rispetto al prezzo di listino. In Cina il listino del pieghevole parte da 16.000 renminbi, circa 2.150 euro, quindi il taglio in proporzione è davvero minimo.

Eppure si tratta pur sempre di uno sconto, e il contesto lo rende più significativo di quanto dicano i numeri. Il giorno del lancio diversi rivenditori chiedevano addirittura tra 1.500 e 2.000 renminbi in più rispetto al prezzo ufficiale, una maggiorazione che corrisponde all’incirca a una cifra tra 150 e 200 euro. In appena due giorni lo scenario si è praticamente capovolto, passando da un sovrapprezzo piuttosto importante a una piccola riduzione sul costo del dispositivo.

Un cambio di rotta così rapido non è affatto comune per uno smartphone appena arrivato sugli scaffali. Di solito i modelli più attesi mantengono il loro valore per diverso tempo, mentre in questo caso il nuovo pieghevole di Apple ha già perso quel margine che i rivenditori applicavano nelle prime ore.

Disponibilità a macchia di leopardo negli Apple Store

Il quadro però non è uniforme. Numerosi Apple Store cinesi risultano ancora privi di unità disponibili per l’acquisto diretto, segno che la domanda in diversi punti vendita continua a superare l’offerta. Anche passando dal sito ufficiale dell’azienda la situazione non migliora granché, visto che per alcune configurazioni i tempi di consegna arrivano fino a gennaio del prossimo anno.

Tutto dipende quindi dalla zona, dal singolo rivenditore e dalla capacità dei vari canali di approvvigionamento. In certe aree iPhone Duo è praticamente introvabile, in altre si può già acquistare con un piccolo risparmio. Proprio questa convivenza tra scorte esaurite e prezzi in calo rende la situazione insolita, perché è raro che un dispositivo così richiesto si trovi già a cifre più basse a pochissimi giorni dal lancio.

I problemi segnalati sul display interno di iPhone Duo restano comunque limitati ad alcune unità. Sul fronte commerciale, l’iniziativa di Pinduoduo continua a essere accessibile soltanto in determinate regioni della Cina, mentre nei negozi ufficiali Apple diverse configurazioni rimangono in attesa di nuove forniture con consegne previste a gennaio.

Fonte: TecnoAndroid