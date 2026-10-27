Apple Creator Studio si rinnova: tutte le novità in arrivo a novembre

Final Cut Pro e Motion: nuovi effetti e strumenti di montaggio

Dalla generazione di immagini tramite testo al montaggio video con nuovi effetti, passando per strumenti musicali basati sull’intelligenza artificiale: Apple Creator Studio si prepara a un aggiornamento importante. La suite dedicata alla creatività introduce nuove funzioni in Final Cut Pro, Motion, Pixelmator Pro e Logic Pro, senza trascurare le applicazioni per la produttività e la collaborazione.

Le novità saranno distribuite a novembre attraverso l’App Store e non richiederanno costi aggiuntivi per chi dispone già di un abbonamento. Tra gli interventi più rilevanti ci sono l’integrazione di MotionVFX negli strumenti video, un collegamento più diretto tra Final Cut Pro e Pixelmator Pro e nuovi assistenti intelligenti per la creazione di contenuti.

Final Cut Pro e Motion: nuovi effetti e strumenti di montaggio

Il montaggio video è uno dei settori maggiormente interessati dall’aggiornamento. Final Cut Pro per Mac e iPad integra MotionVFX, mettendo a disposizione effetti visivi, transizioni, modelli, plug-in e strumenti per attività come il rotoscoping, il tracciamento e il color grading. Il Content Hub si arricchisce inoltre di filmati stock, fotografie e sfondi utilizzabili nei progetti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cambia anche il collegamento con Pixelmator Pro: le immagini presenti nella timeline possono essere aperte direttamente nell’editor, senza dover ripetere ogni volta l’importazione del materiale. È inoltre possibile generare immagini partendo da una descrizione testuale mentre si lavora al progetto video.

Tra le altre modifiche figurano un controllo più preciso sulle animazioni, la possibilità di spostare clip fuori dalla storyline principale e il supporto a 23 nuove lingue per la trascrizione. Motion riceve a sua volta nuovi plug-in MotionVFX per il color grading cinematografico, il tracciamento 3D della videocamera e la selezione degli elementi con un clic. Si aggiungono strumenti per perfezionare l’easing dei fotogrammi chiave, applicare il filtro Displacement e sperimentare con un progetto dimostrativo interattivo. Compressor introduce invece la possibilità di codificare i video registrati in modalità Cinema su iPhone 18 Pro e iPhone Duo, ampliando le opzioni per la gestione di questo tipo di riprese.

Pixelmator Pro: modifiche alle immagini con l’intelligenza artificiale

L’editor fotografico introduce Generate Fill, una funzione che permette di modificare un’immagine selezionando un’area e descrivendo il risultato desiderato. Il sistema interviene tenendo conto di illuminazione, prospettiva e texture dell’ambiente circostante, così da integrare la modifica nel contenuto originale. È prevista anche Super Resolution, che aumenta la risoluzione dei contenuti generati. L’integrazione con Final Cut Pro rende inoltre più semplice passare dal montaggio alla modifica delle immagini, mantenendo un flusso di lavoro più diretto tra le due applicazioni.

Logic Pro: nuovi strumenti per musica e audio

Anche Logic Pro per Mac e iPad riceve un’interfaccia aggiornata in stile Liquid Glass e nuove funzioni per creare ritmi, comporre, remixare e produrre musica. Su Mac il Browser è stato riprogettato e arriva un assistente intelligente basato sui modelli di Apple e OpenAI.

Un sistema di analisi audio eseguito direttamente sul dispositivo identifica, classifica e assegna tag ai suoni importati, facilitandone la ricerca nelle raccolte personali. Con Stem Splitter è possibile isolare, sostituire e riequilibrare le parti della batteria anche senza disporre delle tracce multitraccia originali. La suite include inoltre il nuovo Producer Pack del musicista Sergio George. Per le registrazioni vocali, Voice Memo Studio Sound riduce i rumori ambientali e di fondo sui modelli di iPhone compatibili.

Keynote, Pages, Numbers e Freeform si arricchiscono

Le funzioni di intelligenza artificiale arrivano anche nelle applicazioni per la produttività. L’assistente intelligente integrato in Keynote, Pages e Numbers supporta attività differenti: dalla progettazione e revisione delle presentazioni alla stesura e riorganizzazione dei testi, fino all’elaborazione e alla visualizzazione dei dati.

Le tre applicazioni possono accedere al Content Hub, che offre video stock selezionati, immagini dinamiche, modelli e temi aggiuntivi. Keynote introduce inoltre il formato Keynote Interchange, con estensione .keyx , basato su una struttura aperta in formato JSON. Le modifiche coinvolgono anche Freeform, che riceve nuovi stili e colori di sfondo personalizzabili. Da dicembre sarà possibile modificare le immagini attraverso Pixelmator Pro e generare forme a partire da descrizioni testuali.

Prezzi e disponibilità di Apple Creator Studio

Il pacchetto aggiornato sarà disponibile a novembre. Per gli abbonati attuali, l’aggiornamento è gratuito; chi si iscrive per la prima volta potrà scegliere tra 12,99 euro al mese e 129 euro all’anno, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo Mac o iPad idoneo avrà diritto a tre mesi di abbonamento gratuito. Per il settore Education sono previsti prezzi ridotti, pari a 2,99 euro al mese o 29 euro all’anno.

Le applicazioni continuano a essere acquistabili anche singolarmente sul Mac App Store: Final Cut Pro costa 349,99 euro, Logic Pro 229,99 euro, Pixelmator Pro 59,99 euro, Motion 59,99 euro, Compressor 59,99 euro e MainStage 34,99 euro. Keynote, Pages, Numbers e Freeform restano invece gratuite.