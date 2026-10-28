Excel, Copilot ora pulisce i dati e crea skill riutilizzabili

Le novità di Excel distribuite a ottobre 2026 ruotano quasi tutte attorno a un nome preciso, Copilot. Microsoft ha pubblicato nelle ultime ore un riepilogo delle funzioni arrivate nel corso del mese sul celebre foglio di calcolo e il filo conduttore è piuttosto evidente. L’idea è portare l’assistente basato sull’intelligenza artificiale dentro le attività di tutti i giorni, quelle che spesso rubano più tempo del previsto. Si parla di pulizia automatica dei dati, di strumenti che si possono riutilizzare e di alcune operazioni di trasformazione delle informazioni.

Gli aggiornamenti hanno coinvolto soprattutto le versioni di Excel per Windows, Mac e web. Non tutto però è già nelle mani del grande pubblico. Una parte delle funzioni resta per ora riservata agli iscritti al programma Insider, mentre altre sono già utilizzabili da chiunque lavori sulle piattaforme supportate. È una distinzione da tenere a mente, perché l’esperienza cambia parecchio a seconda di dove si apre il proprio file.

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Clean Data, la pulizia dei dati passa da Copilot

Tra le novità più concrete spicca Clean Data, arrivato su Excel per Windows, Mac e web. Lo strumento individua i problemi di formattazione presenti nei dati e li corregge in automatico, sempre dopo aver ottenuto il via libera dell’utente. Può sembrare un dettaglio, ma chi passa le giornate su fogli di calcolo articolati sa bene quanto una piccola incongruenza possa creare guai. Basta un valore scritto nel formato sbagliato per compromettere formule, tabelle pivot, report e perfino le analisi generate con strumenti di intelligenza artificiale.

Il funzionamento è piuttosto immediato. Per attivare la funzione è sufficiente richiamare la skill con il comando dedicato, preceduto dalla chiocciola, direttamente all’interno di un prompt di Copilot. A quel punto l’assistente propone una serie di suggerimenti e l’utente può esaminarli con calma, scegliendo quali applicare e quali invece lasciare da parte. Il controllo finale, insomma, resta sempre nelle mani di chi lavora sul documento.

Skill Builder e Skill Recorder, due strade per automatizzare

L’altra grande novità riguarda la creazione di automatismi su misura. Con Skill Builder è possibile spiegare a Copilot quale attività si vuole automatizzare, accompagnando la richiesta con qualche esempio di lavori svolti in precedenza. Il servizio prende queste indicazioni come punto di partenza e costruisce una skill riutilizzabile. Lo scopo è doppio, cioè alleggerire le operazioni ripetitive e mantenere procedure coerenti nel tempo, senza dover ricominciare ogni volta da capo.

Accanto a questo strumento arriva Skill Recorder, che segue una logica diversa. Qui non serve descrivere a parole il compito da svolgere. L’utente esegue l’attività normalmente mentre Copilot ne registra ogni passaggio. Al termine la sequenza viene trasformata in una skill pronta per essere richiamata ed eseguita in un secondo momento. Due approcci distinti, quindi, per arrivare allo stesso risultato: da una parte la spiegazione con gli esempi, dall’altra la semplice dimostrazione pratica del procedimento.

Sul fronte della disponibilità le cose cambiano a seconda della piattaforma. Su Windows e Mac la funzione è al momento accessibile soltanto agli utenti Insider, mentre nella versione web di Excel può già essere utilizzata da tutti.

Fonte: TecnoAndroid