Elden Ring, il film di A24 potrebbe costare quasi 200 milioni

Il film di Elden Ring potrebbe costare quasi 200 milioni di dollari, circa 170 milioni di euro, una cifra che ne farebbe il progetto più costoso mai affrontato da A24. La stima arriva da persone informate sulla produzione e per ora non ha alcun carattere ufficiale. Conviene quindi tenerla separata da quanto lo studio e Bandai Namco Entertainment hanno già comunicato sull’adattamento, che ha comunque diversi punti fermi.

Per capire la portata di quel numero basta guardare a Marty Supreme, costato intorno ai 70 milioni di dollari, cioè circa 60 milioni di euro. Con Elden Ring l’investimento sarebbe quasi triplo. Il dato riguarda la sola produzione della pellicola e il primato vale all’interno della storia di A24. Non si tratta insomma di un paragone con tutti gli altri adattamenti cinematografici tratti da videogiochi, ma di un record che resta dentro i confini dello studio.

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Alex Garland alla guida e riprese in IMAX

L’operazione è stata annunciata in modo congiunto da Bandai Namco Entertainment e A24 nel maggio 2025. Fin dal primo momento il nome scelto per la trasposizione è stato quello di Alex Garland, che firma la sceneggiatura e dirige il film, tenendo per sé entrambi i ruoli. Il comunicato iniziale lo presentava richiamando tre suoi lavori, cioè Ex Machina, Civil War e Warfare, e così chiudeva subito la questione su chi avrebbe preso in mano l’universo del gioco.

Sul fronte produttivo la nota ufficiale diffusa ad aprile parlava di un avvio della lavorazione nella primavera del 2026 e annunciava le riprese in IMAX. Il formato rientra quindi tra le caratteristiche confermate del progetto. L’indicazione sul via alle riprese, da sola, non permette però di capire a che punto sia oggi il set né quando sia prevista la fine dei lavori.

Anche il cast è ormai ufficiale. Ne fanno parte Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce e Nick Offerman, tutti riuniti attorno al lungometraggio diretto da Garland. I dati disponibili non consentono ancora di collegare ciascun interprete a un personaggio preciso, e per descrivere i ruoli o le scelte narrative dell’adattamento serviranno informazioni ulteriori.

Il ruolo di George R. R. Martin e la data di uscita

Tra i produttori compare anche George R. R. Martin, che con il materiale originale ha un legame diretto. Il videogioco, arrivato sul mercato nel 2022, è nato sotto la guida di Hidetaka Miyazaki partendo da una storia mitologica scritta proprio da Martin. Il suo coinvolgimento nella versione cinematografica passa quindi da un incarico produttivo, che si aggiunge al contributo dato alla mitologia su cui è stato costruito l’intero mondo di Elden Ring.

L’uscita globale annunciata da Bandai Namco è fissata al 3 marzo 2028, che rappresenta la data ufficiale di riferimento per la pellicola. Il comunicato non documenta però un calendario specifico per l’Italia, quindi non esiste una conferma separata per le sale del nostro Paese. L’indicazione disponibile rimane quella internazionale, diffusa insieme agli aggiornamenti sulla produzione e sul cast del film.

Fonte: TecnoAndroid