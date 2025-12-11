Apple MacBook Air 13, lo sconto di 250 euro su AMAZON è fuori di testa

Amazon abbassa notevolmente il prezzo di vendita di Apple MacBook Air 13, così gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter spendere relativamente poco per l’acquisto di uno dei migliori notebook in circolazione, raggiungendo un livello di risparmio che nessuno si sarebbe effettivamente mai aspettato di vedere, e che riserva una piacevolissima sorpresa.

Il prodotto è stato reso disponibile sul mercato nel corso del 2025, trattasi di un modello di ultima generazione caratterizzato dalla presenza di un display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, con alle spalle un processore Apple M4 davvero interessante, che viene a sua volta supportato dalla presenza di 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. In fase d’acquisto il consumatore si ritrova a poter scegliere tra quattro colorazioni differenti (tutte in vendita allo stesso prezzo) e due tagli di SSD (in questo caso il prezzo cambia).

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Lo chassis è realizzato direttamente in metallo, con la solita ottima qualità che contraddistingue i prodotti dell’azienda di Cupertino, dimostrando sempre quanto basti poco a volte per riuscire a mettere nelle mani del consumatore un dispositivo di alto livello, elegante e pronto a soddisfare ogni esigenza.

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Apple MacBook Air 13, che sconto su Amazon

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare un Apple MacBook Air 13, difatti in questi giorni i consumatori si ritrovano a poter scoprire e godere di uno sconto di 250 euro circa sull’acquisto di uno dei modelli più in voga e richiesti dell’intero periodo. Il dispositivo in questione avrebbe un listino di 1149 euro, ma solamente per poco tempo può essere vostro con un investimento finale da sostenere di soli 888,99 euro (circa il 23% in meno del listino). Ordinatelo subito collegandovi qui.