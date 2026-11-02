Apple lancerà venerdì 5 nuovi prodotti sul mercato: siete pronti?

Venerdì 6 novembre Apple mette in vendita cinque nuovi prodotti, e tra questi spiccano i primi MacBook Pro con schermo touchscreen mai proposti dall’azienda. I preordini erano stati aperti la settimana scorsa, quindi chi si era mosso per tempo dovrebbe ricevere il proprio dispositivo proprio nel giorno del debutto. La gamma coinvolta è ampia e tocca tablet, computer desktop e portatili, con un filo conduttore abbastanza evidente: l’arrivo dei nuovi chip e la diffusione dei pannelli OLED su più linee di prodotto.

Sul fronte dei processori, il debutto più atteso è quello del chip M6, che finisce dentro due macchine diverse. Accanto ai Mac c’è poi un tablet compatto che cambia parecchio rispetto al passato, sia per lo schermo sia per il processore scelto. Messi tutti insieme, i cinque modelli raccontano una Apple che punta a rinnovare in un colpo solo una fetta consistente del proprio catalogo, senza scaglionare le uscite nel corso delle settimane.

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Dal nuovo iPad mini ai MacBook Pro OLED

Il primo della lista è iPad mini, che adotta un display OLED e il chip A20 Pro. Per un tablet di queste dimensioni si tratta di un salto netto, perché porta sul formato più piccolo della famiglia una tecnologia di visualizzazione che fino a oggi era legata ad altri modelli. C’è poi iMac con chip M6, il classico all in one da scrivania che riceve il nuovo processore e si aggiorna così all’ultima generazione di Apple Silicon.

La parte più interessante però riguarda i portatili. Debutta infatti un MacBook Pro da 14 pollici con chip M6, che rappresenta la proposta più tradizionale della serie. Accanto a lui arrivano le due novità vere e proprie, cioè i MacBook Pro con touchscreen OLED disponibili nei tagli da 14 e da 16 pollici. Per la prima volta su un Mac lo schermo diventa sensibile al tocco, una scelta che segna un cambio di rotta rispetto all’impostazione seguita dall’azienda per anni. In pratica la linea professionale si sdoppia: da una parte il modello con display tradizionale, dall’altra le varianti con pannello OLED e interazione diretta sullo schermo.

Prezzi e tempi di consegna

Passando ai listini, i prezzi statunitensi convertiti in euro danno un’idea abbastanza precisa del posizionamento di ciascun dispositivo. iPad mini parte da circa 640 euro, mentre iMac con M6 si colloca a partire da circa 1.380 euro. Il MacBook Pro con chip M6 attacca intorno ai 1.840 euro. Salendo verso le versioni più ricercate, il MacBook Pro con touchscreen OLED da 14 pollici parte da circa 2.670 euro e quello da 16 pollici arriva a partire da circa 3.130 euro. La differenza tra il modello M6 classico e la variante touch da 14 pollici è quindi consistente, segno che lo schermo OLED sensibile al tocco viene proposto come elemento di fascia alta.

Tutti e cinque i prodotti restano ordinabili in preordine, e le date di spedizione risultano in generale favorevoli, con la possibilità di ricevere il dispositivo proprio nel giorno del lancio. Fa eccezione soltanto la configurazione base del MacBook Pro touchscreen da 14 pollici. Nella colorazione Space Black i tempi di attesa si allungano a 3 o 4 settimane, mentre la versione argento viene spedita in un intervallo compreso tra 7 e 10 giorni lavorativi. Chi punta su quel modello specifico, quindi, dovrà mettere in conto qualche giorno in più rispetto al resto della gamma, con un’attesa che varia sensibilmente in base al colore scelto.

Fonte: TecnoAndroid