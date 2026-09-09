Apple lancerà a breve le cuffie Beats 360, il firmware anticipa tutto

Il rilascio di un aggiornamento firmware per le Beats 360 è il segnale più concreto arrivato finora: Apple ha distribuito la build 4A203 per le cuffie ancora non annunciate, e quando un firmware compare prima del prodotto significa quasi sempre che il lancio è dietro l’angolo. Tradotto in termini pratici, l’annuncio potrebbe arrivare entro settembre, dopo mesi di indizi accumulati un po’ ovunque.

Perché di indizi ce ne sono stati parecchi. Le Beats 360 sono già passate attraverso diversi database di enti regolatori, sono comparse in listini di rivenditori e sono finite addirittura sulle teste di calciatori come Lamine Yamal e Antonee Robinson, avvistati con le cuffie ai Mondiali FIFA 2026. Difficile immaginare una campagna di anticipazione più efficace di quella involontaria.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Colori, cuscinetti e un design che ricorda AirPods Max

Il nome è emerso il mese scorso, quando le cuffie sono apparse in varie schede prodotto su Amazon e su altri siti di rivendita, alcune delle quali sono state poi rimosse in fretta. Da quelle pagine è arrivata la parte più interessante: le Beats 360 dovrebbero debuttare almeno in quattro colori, Black, Cloud, Sky e Pink. Ma il vero dettaglio riguarda la personalizzazione, perché i cuscinetti e l’archetto saranno intercambiabili, disponibili in due varianti di materiale chiamate Performance Knit e UltraPlush, negli stessi quattro colori più opzioni extra come Volt e Navy. Un sistema modulare che permette combinazioni a piacere, cosa piuttosto inedita per una cuffia over ear firmata Apple.

Sul fronte estetico il progetto ha una personalità propria, pur con qualche punto di contatto evidente con AirPods Max. In particolare i bracci telescopici dell’archetto, che si estendono in modo fluido e restano fermi nella posizione scelta, mantenendo la vestibilità impostata. Una delle schede prodotto parlava anche di cancellazione del rumore fino a 1,75 volte superiore rispetto alle Beats Studio Pro, il modello uscito nel 2023.

Resistenza all’acqua, Siri a mani libere e il nodo del prezzo

C’è poi un primato interessante: secondo le stesse informazioni, le Beats 360 sarebbero le prime cuffie over ear di Apple resistenti al sudore e all’acqua, con certificazione IPX4. Un requisito che ha senso considerando il posizionamento sportivo suggerito dai testimonial visti in campo.

Tra le altre caratteristiche indicate compaiono autonomia dichiarata per l’intera giornata, struttura pieghevole in piano e una piattaforma acustica descritta come ad alta fedeltà. Dal codice analizzato è emerso inoltre il supporto a Siri a mani libere, quindi basterà pronunciare “Hey Siri” oppure semplicemente “Siri” per attivare l’assistente, senza toccare nulla.

Nella confezione dovrebbero essere presenti un set di cuscinetti Performance Knit intercambiabili e una custodia in tessuto ripstop intrecciato. Nessun cavo di ricarica USB-C né alimentatore compresi, quindi chi acquista dovrà procurarsi entrambi separatamente. Sul prezzo la situazione è meno solida: una delle schede indicava una cifra intorno ai 300 euro negli Stati Uniti, ma quell’informazione non è confermata e va presa con le dovute cautele. Per confronto, le Beats Studio Pro hanno un listino abituale di circa 350 euro.