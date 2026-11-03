Apple HomeView sarà una telecamera di sicurezza con Secure Video

Fin dalla presentazione ufficiale di HomeView, lo smart display di Apple, una domanda ha accompagnato il debutto del prodotto con una certa insistenza. In molti si sono chiesti perché l’azienda non avesse previsto una funzione capace di trasformare il dispositivo, all’occorrenza, in una telecamera di sicurezza per la videosorveglianza domestica. Il dubbio aveva più di una ragione d’essere. L’hardware necessario infatti è già presente, dato che il sensore in grado di monitorare l’ambiente in cui si trova lo schermo è lo stesso che permette di effettuare le videochiamate FaceTime. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, però, si tratta di una lacuna destinata a essere colmata molto presto.

Il dettaglio non è da poco perché cambia il modo in cui si guarda a HomeView. Fino a questo momento la fotocamera integrata è stata associata soprattutto alle chiamate, e proprio questo lasciava intuire un potenziale che il dispositivo non stava ancora sfruttando del tutto. Le novità scovate nel software raccontano invece una storia diversa, con una funzione che ha già un nome e una descrizione piuttosto precisa.

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Come funzionerà la modalità Secure Video su HomeView

La scoperta arriva da un utente che ha avuto modo di analizzare la versione 27.2 del software in dotazione allo smart display. Al suo interno è comparso il riferimento alla modalità Secure Video, che la mela morsicata sta introducendo proprio con questo aggiornamento. Il funzionamento descritto è abbastanza lineare e ricalca quello che ci si aspetta da un sistema di sorveglianza. HomeView si occuperà di inquadrare quanto avviene nella stanza, di identificare il movimento e di effettuare lo streaming delle immagini in tempo reale.

Naturalmente la visione non sarà aperta a chiunque. Le riprese potranno essere seguite soltanto sugli schermi di chi è autorizzato ad accedervi, un aspetto tutt’altro che secondario quando una fotocamera viene puntata sugli ambienti di casa. La gestione degli accessi diventa quindi un pezzo centrale della funzione, perché quello che il dispositivo riprende resta confinato alle persone che hanno ricevuto il permesso di guardarlo.

Il legame con HomeKit Secure Video

Tra le stringhe individuate nel software c’è anche una descrizione che non lascia spazio a interpretazioni sulle intenzioni di Apple. Il testo spiega in modo esplicito che HomeView potrà essere utilizzato come telecamera di sicurezza attraverso HomeKit Secure Video. Non si parla quindi di un’ipotesi vaga o di un esperimento rimasto a metà strada, ma di una modalità con un’identità chiara e agganciata alla piattaforma che l’azienda dedica alla casa connessa.

Per chi ha già portato a casa lo smart display la novità significa poter contare su un occhio in più negli ambienti domestici, sfruttando un sensore che fino a oggi lavorava quasi esclusivamente per le videochiamate FaceTime. Lo stesso componente che serve a parlare con amici e parenti potrà così inquadrare la stanza, accorgersi di un movimento e mandare il flusso video in diretta a chi ne ha diritto. La trasformazione, secondo quanto emerso dall’analisi del codice, arriverà con l’aggiornamento alla versione 27.2 del software di HomeView, che porta con sé la nuova modalità Secure Video.

Fonte: TecnoAndroid