Samsung OLED S83H 77 pollici al minimo storico: 1.000€ di sconto

Il Samsung OLED 77 pollici della serie S83H 2026 scende su Amazon al prezzo più basso mai registrato, con uno sconto netto di 1.000€ che rende decisamente più interessante uno dei televisori premium più completi della gamma. Il modello in questione è il Samsung QE77S83HAEXZT, punta di diamante della linea, che mette insieme un pannello autoilluminante, il gaming a 120Hz e l’intelligenza artificiale integrata dentro un corpo ultrasottile.

Si tratta di un televisore pensato per chi non vuole scendere a compromessi, e il taglio di prezzo lo porta in una fascia molto più accessibile rispetto al listino di partenza. Vale la pena guardare da vicino cosa offre e quanto si risparmia davvero.

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Un OLED da 77 pollici pensato per cinema, calcio e gaming

Il cuore tecnologico di questo TV è il pannello OLED 4K da 77 pollici con risoluzione di 3840 x 2160 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz VRR. I pixel si illuminano in modo indipendente e regalano neri assoluti insieme a un angolo di visione molto ampio. Il trattamento antiriflesso fa il resto e permette una visione ottimale anche nelle stanze più luminose. A orchestrare tutto ci pensa il NQ4 AI Gen2 Processor, un chip capace di migliorare in tempo reale immagine e audio grazie all’upscaling intelligente.

Sul fronte video il pacchetto è ricco. Ci sono HDR10+ Adaptive/Gaming/Advanced, Filmmaker Mode, Color Booster Pro e Real Depth Enhancer, tecnologie che lavorano insieme per rendere ogni contenuto più definito e naturale. Il comparto audio può contare su Dolby Atmos, Q Symphony e Object Tracking Sound Lite. La potenza però si ferma a 20W RMS su 2 canali, un valore che potrebbe stare stretto agli appassionati di alta fedeltà. In quel caso l’abbinamento con una soundbar diventa quasi obbligato.

Il gaming è senza dubbio uno dei punti di forza assoluti di questo Samsung OLED. Motion Xcelerator 120Hz, FreeSync Premium e la compatibilità G Sync lo trasformano in una scelta seria sia per chi gioca su console sia per chi preferisce il PC. Gli amanti del pallone trovano persino una modalità dedicata, la AI Soccer Mode. Non manca poi il Vision AI Companion, un assistente in grado di rispondere a domande sui contenuti che scorrono sullo schermo. A garantire una longevità software fuori dal comune ci sono 7 anni di aggiornamenti per il sistema Tizen. Il design Contour chiude il cerchio con linee ultrasottili e minimaliste, perfette per gli ambienti moderni.

Sconto record su Amazon con 1.000€ di risparmio

Il prezzo di listino del Samsung QE77S83HAEXZT è di 2.999€, ma adesso su Amazon il televisore si porta a casa a 1.999€. Lo sconto è del 33% e si traduce in un risparmio secco di 1.000€. Mai prima d’ora questo modello era sceso così in basso, e per chi cercava un OLED di grande formato senza prosciugare il conto corrente l’occasione è concreta.

La disponibilità è attiva direttamente sullo store italiano di Amazon. Trattandosi di un’offerta di natura promozionale, il prezzo di 1.999€ potrebbe non restare valido a lungo e conviene quindi non rimandare troppo la decisione.

Fonte: TecnoAndroid