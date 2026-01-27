Apple, ecco l’aggiornamento ad iOS 26.2.1 che supporta anche i nuovi AirTag 2

A poche ore dal debutto di AirTag 2, Apple ha avviato un rilascio software piuttosto ampio che coinvolge sia i dispositivi più recenti sia quelli ormai fuori dal ciclo principale di aggiornamenti. Il fulcro è iOS 26.2.1, accompagnato da iPadOS e watchOS 26.2.1, aggiornamenti di manutenzione pensati soprattutto per abilitare le funzioni della nuova generazione del tracker.

Si tratta di update minori, installabili come di consueto via OTA, che non introducono cambiamenti visivi evidenti ma giocano un ruolo chiave sul piano della compatibilità e della stabilità.

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Supporto ad AirTag 2 e funzioni di localizzazione

iOS 26.2.1 e iPadOS 26.2.1 permettono di sfruttare le novità di AirTag di seconda generazione, che integra un chip Ultra Wideband più evoluto. Questo si traduce in una Posizione precisa più affidabile nella localizzazione degli oggetti nelle vicinanze. Le note ufficiali parlano anche di correzioni di bug, senza ulteriori dettagli.

Un passaggio rilevante riguarda Apple Watch. La localizzazione precisa, in precedenza limitata all’iPhone, viene ora estesa anche a Apple Watch Series 9 e modelli successivi, oltre ad Apple Watch Ultra 2 e generazioni successive. Resta invece da chiarire se questa estensione coinvolga anche gli AirTag di prima generazione o resti esclusiva del nuovo modello.

Aggiornamenti anche per iPhone meno recenti d parte di Apple

Parallelamente, Apple ha pubblicato iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 e iOS 12.5.8 per gli iPhone che non possono installare iOS 26. Questi firmware includono interventi legati alla sicurezza e all’affidabilità delle chiamate di emergenza, con un’attenzione particolare alle reti australiane, dopo problemi tecnici emersi nei mesi scorsi.

iOS 12.5.8, destinato a iPhone 5s e iPhone 6, prolunga la validità dei certificati necessari al funzionamento di servizi come iMessage, FaceTime e all’attivazione del dispositivo, garantendone l’operatività anche oltre gennaio 2027. Un segnale ulteriore di un supporto che va ben oltre i cinque anni dichiarati. Sono state lanciate anche le terze beta per i vari sistemi operativi che arrivano quindi alla versione 26.3.