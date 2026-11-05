Apple: domani arrivano 5 nuovi prodotti negli Apple Store

Apple porta nei negozi cinque nuovi prodotti a partire da domani, venerdì 6 novembre, dopo una settimana di preordini aperti al pubblico. Nel gruppo ci sono anche i primi MacBook Pro con schermo touch della storia dell’azienda, una novità che da sola basta a rendere questo lancio diverso dai soliti aggiornamenti autunnali. Accanto ai portatili arrivano poi un iPad mini rinnovato e un iMac con il chip di nuova generazione.

Il pacchetto è piuttosto ampio e tocca tre famiglie diverse della gamma. C’è iPad mini con display OLED e chip A20 Pro, c’è iMac con chip M6 e poi ci sono ben tre versioni di MacBook Pro. La prima è il modello da 14 pollici con chip M6, mentre le altre due puntano tutto sul nuovo pannello OLED sensibile al tocco, disponibile nelle misure da 14 e da 16 pollici. Tutti e cinque i dispositivi saranno acquistabili già da domani.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto costano i nuovi prodotti Apple

Sul fronte dei listini la forbice è ampia, come prevedibile vista la varietà dei dispositivi. Convertendo i prezzi di partenza fissati da Apple per il mercato statunitense, iPad mini parte da circa 600 euro, mentre iMac sale a circa 1.300 euro. Per MacBook Pro M6 nella versione da 14 pollici si parte invece da circa 1.750 euro.

Il salto vero arriva con i modelli dotati di schermo OLED touch. MacBook Pro da 14 pollici con display sensibile al tocco ha un prezzo di partenza di circa 2.500 euro, mentre il fratello maggiore da 16 pollici arriva a circa 2.950 euro. Sono cifre che collocano questi due portatili nella fascia più alta dell’intera offerta Mac, e la differenza rispetto alla versione con chip M6 e schermo tradizionale si fa sentire parecchio.

Va ricordato che si tratta di conversioni arrotondate basate sui prezzi americani, quindi i valori indicati servono soprattutto a dare un’idea delle proporzioni tra un modello e l’altro all’interno della nuova gamma Apple.

Disponibilità e tempi di consegna

Chi non ha ancora fatto l’ordine può comunque farlo, perché i preordini restano aperti per tutti e cinque i prodotti. La buona notizia è che le date di spedizione appaiono in generale favorevoli, con la possibilità concreta di ricevere il dispositivo proprio nel giorno del lancio. Per la maggior parte della nuova lineup quindi non sembrano esserci particolari intoppi.

C’è però un’eccezione che riguarda proprio il modello più atteso. MacBook Pro da 14 pollici con schermo touch nella configurazione base mostra tempi di attesa decisamente più lunghi. La variante in colorazione nero siderale viene spedita in un arco di tempo che va da 3 a 4 settimane, mentre quella color argento richiede da 7 a 10 giorni lavorativi. Una situazione che sembra suggerire una domanda piuttosto sostenuta per il primo MacBook Pro touchscreen nella sua versione d’ingresso.

Per tutti gli altri modelli, dal piccolo iPad mini con pannello OLED fino a iMac con chip M6 e al MacBook Pro da 16 pollici con display touch, la consegna nel giorno di uscita appare invece alla portata. Chi ha già effettuato il preordine nei giorni scorsi dovrebbe quindi ricevere il proprio dispositivo a partire da venerdì 6 novembre, data in cui i cinque nuovi prodotti Apple diventano ufficialmente disponibili.

Fonte: TecnoAndroid