MacBook Pro OLED, Apple spiega i 400 euro del display PROLED XDR

Apple ha portato per la prima volta un pannello OLED su MacBook Pro e lo ha fatto con il nuovo display PROLED XDR, uno schermo che l’azienda di Cupertino non esita a definire il migliore mai montato su un portatile professionale. È anche touch, certo, ma la parte davvero interessante della novità riguarda la tecnologia del pannello. Una svolta attesa da tempo dagli appassionati della Mela, che però come prevedibile ha un costo tutt’altro che trascurabile: servono 400 euro in più rispetto a un MacBook Pro con la stessa diagonale e la stessa piattaforma hardware.

Per spiegare dove finisce quella cifra aggiuntiva, la società ha diffuso nelle scorse ore un documento dedicato interamente alla qualità del nuovo schermo. Il messaggio di fondo è piuttosto chiaro. Secondo Apple il pannello del portatile sarebbe in sostanza una versione in formato ridotto dello Studio Display XDR, il monitor pensato per i professionisti che da solo parte da 3.100 euro. Un paragone ambizioso, che punta a far percepire il sovrapprezzo come un investimento più che come un semplice extra.

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La tecnologia OLED tandem arriva sul portatile di Apple

Il cuore del PROLED XDR è la tecnologia OLED tandem, impiegata per la prima volta su un MacBook Pro. Questa soluzione permette al pannello di toccare valori di tutto rispetto, a cominciare da una luminosità sostenuta a schermo intero di 1.000 nit. Quando entrano in gioco i contenuti HDR e SDR il picco sale fino a 2.000 nit, numeri che collocano lo schermo nella fascia più alta per un computer portatile.

Altrettanto rilevante il dato sul contrasto, che raggiunge un rapporto di 10.000.000:1. Qui la natura dell’OLED fa la differenza, perché i livelli di nero vengono gestiti individualmente per ogni singolo pixel. Non c’è quindi una retroilluminazione da dividere per zone e le aree scure dell’immagine restano davvero scure, senza aloni attorno agli elementi luminosi.

A orchestrare tutto ci pensa un nuovo chip dedicato, integrato direttamente nei processori M5 Pro e M5 Max. Questo componente si occupa di controllare il pannello in tempo reale e rappresenta il vero motore dietro le prestazioni dichiarate dalla casa californiana.

Calibrazione costante e il nuovo standard Apple CMF 2026

Il sistema di controllo non lavora una volta sola ma interviene in modo continuo. Tiene conto dei contenuti visualizzati, delle applicazioni in uso, della temperatura e delle condizioni ambientali, così da offrire una precisione cromatica corretta fin dalla prima accensione. Lo scopo però non è soltanto estetico, visto che questa gestione dinamica serve anche a preservare la durata del display nel tempo, un aspetto da sempre delicato quando si parla di pannelli OLED.

Nel documento la Mela cita poi un processo produttivo specifico, messo a punto per garantire uniformità tra un pannello e l’altro. Lo stesso procedimento punta a ridurre le variazioni di colore che si notano quando lo schermo viene osservato da angolazioni diverse, un dettaglio che per chi lavora su foto e video ha un peso concreto.

C’è infine un primato condiviso con un solo altro prodotto. Il nuovo schermo del MacBook Pro è infatti l’unico display per Mac, insieme allo Studio Display XDR, a supportare Apple CMF 2026. Si tratta della nuova generazione dello standard CIE 1931, pensata per migliorare la corrispondenza visiva dei colori tra tecnologie di visualizzazione differenti.

Fonte: TecnoAndroid