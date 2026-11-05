Galaxy Z Flip e One UI 9: Now Brief sullo schermo esterno divide

L’arrivo di One UI 9 sul Galaxy Z Flip ha portato una novità che molti utenti non hanno affatto gradito. Lo schermo esterno del pieghevole Samsung cambia comportamento dopo lo sblocco e mette in primo piano una dashboard che quasi nessuno aveva chiesto. Chi aveva passato ore a scegliere lo sfondo giusto, l’orologio più adatto e le notifiche da raggiungere con uno swipe si ritrova davanti a un’interfaccia completamente diversa, una specie di pannello meteo arrivato senza alcun preavviso. La reazione della community non è stata delle più tenere e nelle ultime ore le lamentele si sono moltiplicate.

Cosa cambia sullo schermo esterno con One UI 9

Fino alla versione precedente il funzionamento era piuttosto lineare. Una volta sbloccato, lo schermetto del Galaxy Z Flip mostrava subito lo sfondo personalizzato insieme all’orologio e alle scorciatoie. Premendo il tasto Home si tornava a quella stessa schermata di partenza, esattamente come ci si aspetta da qualsiasi telefono. Con l’aggiornamento invece compare direttamente Now Brief, una dashboard fatta di widget e informazioni contestuali, oppure in alternativa una pagina interamente dedicata ai widget.

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La vecchia schermata con sfondo e orologio non sparisce del tutto ma viene di fatto trasformata in una schermata di blocco. Per rivederla bisogna bloccare di nuovo il dispositivo e osservarla prima di procedere allo sblocco. Può sembrare un dettaglio da poco, però per chi sfruttava parecchio il piccolo display esterno si tratta di un passaggio in più tutt’altro che banale, soprattutto nell’uso quotidiano.

Le proteste degli utenti e il nuovo cassetto delle app

Le conseguenze pratiche segnalate dai possessori del pieghevole sono diverse e tutte piuttosto fastidiose. Molti lamentano la scomparsa del doppio tap per spegnere lo schermo, altri si trovano costretti a reimparare i gesti per gestire le notifiche. Non mancano critiche agli sfondi sfumati, che a quanto pare non convincono, e ai widget, ora personalizzabili in modo più limitato rispetto a prima. C’è poi chi segnala problemi con il modulo MultiStar di Good Lock e chi non trova più l’accesso rapido alle app del profilo di lavoro direttamente dallo schermetto esterno.

Non tutto però va letto in chiave negativa. One UI 9 introduce infatti un cassetto delle app dedicato che rende disponibili molte più applicazioni sullo schermo esterno, senza dover passare per le soluzioni alternative basate su Good Lock che servivano in passato. Una parte degli utenti ha accolto con favore questa novità, ma per la maggioranza non basta a compensare la perdita di un’interfaccia ormai familiare e collaudata.

Come disattivare Now Brief e la posizione di Samsung

Chi trova fastidiosa la nuova dashboard può intervenire dalle impostazioni dello schermetto esterno disattivando la voce “Mostra Now Brief e app preferite”. Conviene però sapere che l’opzione elimina soltanto la dashboard di Now Brief e non riporta in vita la vecchia esperienza con sfondo, orologio e navigazione originale. Si tratta quindi di un rimedio parziale e non di una vera soluzione al problema.

Per il momento Samsung non ha rilasciato commenti né ha confermato l’intenzione di fare marcia indietro sulle modifiche introdotte con l’aggiornamento. Chi desidera che lo schermo esterno del Galaxy Z Flip torni a funzionare come prima ha a disposizione un canale diretto, cioè Samsung Members, l’app ufficiale pensata per inviare segnalazioni e feedback all’azienda. Più numerose saranno le richieste, maggiori saranno le probabilità che Samsung decida di ascoltarle.

Fonte: TecnoAndroid