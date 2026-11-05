Stronghold 4 slitta al 2027 ma avrà subito la campagna economica

L’accesso anticipato di Stronghold 4 arriverà più tardi del previsto. Firefly Studios ha infatti annunciato il rinvio del nuovo capitolo della storica serie strategica, che da sempre mescola elementi gestionali e costruzione delle città, e la data del 7 dicembre 2026 non è più valida. Il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam a partire dal 20 aprile 2027. A dare la notizia è stato Nick Tannahill, responsabile dello studio, con un messaggio indirizzato direttamente alla community che segue da vicino lo sviluppo del progetto.

Più tempo per rifinire Stronghold 4 e una campagna economica già al debutto

Alla base della scelta c’è la volontà di offrire una versione iniziale più completa e curata nei dettagli. Tannahill è stato piuttosto chiaro sul punto: “Dobbiamo assicurarci che vi divertiate moltissimo con Stronghold 4 e che sia un gioco di cui possiamo essere davvero orgogliosi fin dal primo giorno”. L’idea dello studio è aprire le porte dell’accesso anticipato con una mole di contenuti già consistente, sfruttando poi il periodo che separa questa fase dalla versione 1.0 per aggiungere nuovi elementi e lavorare sui suggerimenti dei giocatori.

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Con la nuova finestra di lancio il titolo dovrebbe includere fin da subito una campagna narrativa completa, le schermaglie personalizzate, un percorso dedicato proprio alle schermaglie e la modalità di costruzione libera. La novità più rilevante però è un’altra e riguarda la campagna economica, che in origine era stata pensata per uno degli aggiornamenti successivi all’uscita. Secondo Tannahill la gestione delle risorse e tutto ciò che ruota attorno all’economia rappresentano un pilastro della saga, e il team non si sentiva granché convinto all’idea di pubblicare il gioco privo di questa parte dell’esperienza.

Il peso dello Steam Next Fest e delle uscite natalizie

Nel frattempo l’interesse attorno al progetto non accenna a calare, visto che Stronghold 4 ha superato le 250.000 liste dei desideri su Steam ed è disponibile anche una demo. Proprio i riscontri arrivati durante lo Steam Next Fest hanno contribuito alla decisione di posticipare l’uscita. La seconda demo pubblica, concentrata soprattutto sulle modalità schermaglia e costruzione libera, ha portato agli sviluppatori una lunga serie di osservazioni, nonostante non comprendesse ancora tutte le unità previste né il comportamento definitivo dei nemici. I mesi aggiuntivi serviranno quindi a intervenire su questi aspetti prima che l’accesso anticipato prenda ufficialmente il via.

Tannahill ha anche ammesso con una certa franchezza che alcune componenti del gioco hanno richiesto più tempo di quanto immaginato, sottolineando quanto sia complicato stimare con precisione le tempistiche di sviluppo. C’è poi un vantaggio tutt’altro che marginale, perché lo spostamento ad aprile permetterà allo strategico di evitare il periodo affollatissimo delle uscite natalizie, quando la concorrenza sugli scaffali digitali si fa particolarmente agguerrita.

In attesa del debutto lo studio continuerà a pubblicare video di approfondimento dedicati alle caratteristiche del titolo. Dopo quelli incentrati sulla personalizzazione dei castelli e sul sistema economico, sono in arrivo nuovi contenuti su storia, assedi, campagne, schermaglie, villaggi e condizioni meteorologiche.

Fonte: TecnoAndroid