Stick stagione 2 su Apple TV: arriva Rhea Seehorn come coach

La seconda stagione di Stick è finalmente disponibile su Apple TV. Gli abbonati possono già guardare i primi due episodi della serie che vede protagonista Owen Wilson, noto al grande pubblico anche per Midnight in Paris, affiancato da un cast di tutto rispetto in cui spiccano Rhea Seehorn e Timothy Olyphant, volto amatissimo di Justified. Per chi vuole farsi un’idea prima di cominciare, è disponibile anche il trailer ufficiale dei nuovi episodi, che lascia intuire subito il tono della stagione.

La serie aveva debuttato lo scorso anno e in poco tempo era finita accanto ad altri titoli molto amati della piattaforma, come Ted Lasso e Shrinking. Il paragone non era casuale. Anche Stick gioca su quell’equilibrio delicato tra umorismo e momenti sinceramente toccanti, una formula che il servizio di streaming della mela sembra aver imparato a dosare con una certa abilità e che il pubblico ha mostrato di apprezzare parecchio.

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Il cast di Stick si allarga con Rhea Seehorn

Accanto ai volti già conosciuti dagli spettatori della prima stagione, ovvero Peter Dager (Insidious: The Red Door), Lilli Kay (Your Honor) e Marc Maron (Are We Good?), arriva un nome che pesa parecchio. Si tratta di Rhea Seehorn, che molti ricordano per Better Call Saul e che ha da poco conquistato il suo primo Emmy grazie al ruolo da protagonista in Pluribus, altra produzione firmata Apple TV. Il suo ingresso nella serie non passa certo inosservato e dà un ulteriore spessore a un gruppo di attori già piuttosto solido.

Nei nuovi episodi l’attrice interpreta Amanda, una coach brillante destinata a diventare una figura chiave nel percorso del protagonista. Al suo fianco ritroviamo anche Mitts, il caddie di fiducia interpretato da Marc Maron, mentre Timothy Olyphant veste i panni di Clark Ross, vecchio rivale di Pryce che avrà un peso decisivo nelle scelte del personaggio di Owen Wilson.

Cosa succede nella nuova stagione

La trama riparte da Santi, che compie il passo successivo nella sua corsa verso il golf professionistico. Il giovane scopre però molto in fretta quanto cambi il gioco nel momento in cui il talento smette di essere una promessa e si trasforma in un’aspettativa. Una dinamica che chiunque abbia seguito lo sport ad alto livello conosce bene e che qui diventa il motore di buona parte della storia.

Mentre Santi insegue il proprio sogno, Pryce inizia a chiedersi cosa potrebbe ancora essere possibile per lui. Spinto proprio da Clark Ross, decide di fare qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato e scommette su se stesso. Il suo obiettivo è un ritorno improbabile alle competizioni, con la speranza di diventare il golfista più anziano di sempre a vincere un major. La strada, come prevedibile, si rivela molto più dura di quanto immaginasse. E più Pryce si avvicina al giocatore che era un tempo, più è costretto a fare i conti con il motivo per cui non è mai riuscito a mantenere la promessa che tutti vedevano in lui.

Con Amanda e Mitts al suo fianco, il protagonista si mette in testa di dimostrare al mondo del golf, ma soprattutto a se stesso, che forse era davvero bravo quanto tutti avevano sempre detto. È questo il cuore emotivo della stagione 2 di Stick, che sposta parte dell’attenzione dal giovane talento al veterano in cerca di riscatto.

Come guardare Stick su Apple TV

Per vedere la serie serve un abbonamento ad Apple TV, che costa circa 14 euro al mese. In alternativa il servizio è incluso nel pacchetto Apple One, che raggruppa diversi servizi dell’azienda di Cupertino in un’unica sottoscrizione. Nel catalogo della piattaforma si trovano anche altre serie e film di grande successo come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid