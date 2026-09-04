Apple accusa OpenAI: prove distrutte da un ex ingegnere

La battaglia legale tra Apple e OpenAI si è spostata su un terreno più scivoloso, quello delle prove che, secondo l’azienda di Cupertino, sarebbero state fatte sparire. Al centro della vicenda c’è il presunto furto di informazioni riservate da parte di un ex ingegnere passato dalla società guidata da Tim Cook al laboratorio di intelligenza artificiale, e ora l’accusa si è fatta più pesante: non solo l’utilizzo di materiale confidenziale, ma anche la distruzione di elementi che avrebbero potuto documentare quanto accaduto.

Il punto specifico riguarda uno schema circuitale considerato riservato, che secondo Apple sarebbe finito nel lavoro svolto dall’ex dipendente dopo il passaggio a OpenAI. Non si tratta di un dettaglio marginale. Gli schemi di questo tipo rappresentano la traduzione pratica di anni di ricerca interna, la mappa che spiega come i singoli componenti vengono disposti, collegati e ottimizzati. Averli sotto gli occhi significa risparmiare tempo, denaro e tentativi a vuoto.

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Cosa contesta Apple all’ex ingegnere

La contestazione ruota attorno a un principio che nel settore tecnologico vale quasi come una regola non scritta: un ingegnere può cambiare azienda e portare con sé la propria esperienza, ma non i documenti e i progetti sviluppati per il precedente datore di lavoro. La linea tra le due cose è sottile e spesso finisce davanti a un giudice. Nel caso in questione, Apple sostiene che quella linea sia stata superata, e che il materiale confidenziale abbia avuto un ruolo concreto nelle attività svolte all’interno di OpenAI.

L’accusa di aver distrutto delle prove alza inevitabilmente la temperatura. Nei procedimenti civili, la sottrazione o la cancellazione di documenti rilevanti viene guardata con particolare severità, perché mina alla radice la possibilità di ricostruire i fatti. Se un tribunale ritiene fondato questo tipo di comportamento, le conseguenze possono andare oltre il merito della causa e riflettersi sulla credibilità complessiva della parte accusata.

Uno scontro che va oltre il singolo caso

La vicenda si inserisce in un contesto in cui i confini tra i grandi nomi della tecnologia sono diventati sempre più porosi. Il passaggio di personale specializzato da un’azienda all’altra è la normalità, soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale e di hardware pensato per farla funzionare. Ed è proprio in quella zona di sovrapposizione che nascono le tensioni: chi lavora su progetti sensibili conosce dettagli che nessun accordo di riservatezza può cancellare dalla memoria di una persona. Per OpenAI la questione ha un peso che non riguarda solo l’esito giudiziario. L’azienda si muove in un settore dove la reputazione conta quanto i risultati tecnici, e trovarsi coinvolta in una controversia su informazioni riservate sottratte a un concorrente non è mai un buon biglietto da visita. Per Apple, dall’altra parte, la difesa del proprio patrimonio progettuale è storicamente una priorità assoluta, gestita con un livello di riservatezza che sfiora l’ossessione.

Il fascicolo, quindi, non è più soltanto una disputa su un documento tecnico finito nel posto sbagliato. È diventato un confronto su come si comportano le parti quando la vicenda arriva davanti a un giudice, su cosa viene conservato e cosa invece scompare. E la causa legale tra i due colossi si arricchisce di un capitolo che rende molto più complicata qualsiasi ipotesi di chiusura rapida.