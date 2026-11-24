Nel catalogo di AOC arriva un nuovo modello pensato per chi lavora ogni giorno alla scrivania e magari, a fine giornata, si concede anche qualche partita. Si chiama AOC Q27P4C ed è un monitor da 27 pollici già disponibile all’acquisto, con una risoluzione di 2.560 × 1.440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Numeri che lo collocano in una fascia molto concreta, quella dei pannelli QHD che cercano un equilibrio tra nitidezza e fluidità senza puntare sugli eccessi dei modelli dedicati esclusivamente al gaming. Sulla carta il punto di forza principale però non sta tanto nello schermo quanto nella connettività, ed è proprio da lì che conviene partire per capire a chi si rivolge questo prodotto.

Un solo cavo per immagine e ricarica

La caratteristica che salta subito all’occhio riguarda la porta USB C. Attraverso questo ingresso il monitor riceve il segnale video e, sfruttando lo stesso identico cavo, riesce a fornire fino a 96 W di potenza al portatile collegato. Detta così può sembrare un dettaglio tecnico come tanti, eppure nella vita di tutti i giorni la differenza si nota parecchio. Chi arriva in ufficio al mattino, appoggia il notebook sulla scrivania e lo riporta via la sera può collegare un unico cavo e ritrovarsi con lo schermo esteso e la batteria in carica nello stesso momento.

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Il risultato pratico è che l’alimentatore del computer può tranquillamente restare nella borsa. Meno cavi sparsi sul tavolo, meno prese occupate e meno tempo perso ad attaccare e staccare accessori ogni volta. C’è solo una condizione da tenere presente, ed è piuttosto importante: il portatile deve supportare la ricarica tramite USB C. Non tutti i notebook lo fanno, quindi prima dell’acquisto vale la pena verificare questo aspetto per non trovarsi con una funzione che sulla propria postazione semplicemente non serve. Per chi invece possiede già un modello compatibile, il Q27P4C diventa una specie di base di appoggio che semplifica parecchio la routine.

Pannello IPS, colori e fluidità

Passando allo schermo vero e proprio, AOC ha scelto un pannello IPS in formato 16:9, la tecnologia che di solito garantisce angoli di visione ampi e una resa cromatica abbastanza fedele anche guardando il display di lato. Il produttore dichiara una luminosità di 350 nit e un contrasto statico di 1.500:1, valori adeguati per un uso quotidiano in ambienti illuminati in modo normale. Sul fronte dei colori i dati sono interessanti: la copertura arriva al 99% dello spazio colore sRGB e al 90% del DCI P3. Tradotto in termini semplici, il monitor dovrebbe riprodurre con precisione la gran parte dei contenuti che si incontrano sul web e offrire una gamma cromatica più ampia del solito quando si guardano foto e video che ne sfruttano le potenzialità.

Poi ci sono i 120 Hz, che spesso vengono associati solo ai videogiochi ma in realtà tornano comodi anche in attività molto più ordinarie. Scorrere una pagina web lunga, un documento corposo o un foglio di calcolo pieno di righe risulta più morbido e piacevole per la vista rispetto a un classico schermo da 60 Hz. Una frequenza più alta rende insomma il lavoro di ogni giorno un po’ più fluido, anche senza aprire un solo gioco.

Chi invece vuole dedicarsi al gaming trova comunque qualche strumento pensato apposta. Tra le impostazioni c’è infatti la possibilità di attivare un mirino a schermo, una funzione utile negli sparatutto per avere sempre un punto di riferimento al centro del display. Il tempo di risposta indicato da AOC per il Q27P4C è di 1 ms MPRT.

Fonte: TecnoAndroid