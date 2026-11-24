Honor promette un pieghevole con la piega invisibile, e lo fa senza troppi giri di parole. L’azienda cinese invita a segnare sul calendario il prossimo marzo, quando arriverà sul mercato uno smartphone che, stando alle dichiarazioni ufficiali, sarà completamente privo di segni di piega. Un annuncio che si inserisce in un momento piuttosto vivace per il settore, perché sembra proprio che la prossima generazione di dispositivi flessibili punti a cancellare quasi del tutto quel solco sul display che da anni accompagna questa categoria.

Il quadro, in effetti, si sta muovendo in fretta. Pochi giorni fa è circolato un video preliminare del prossimo Fold di Huawei che, da questo punto di vista, era oggettivamente stupefacente, anche controluce. Poi si sono visti alcuni pannelli di TCL, ma attenzione, parliamo soltanto dei display e non di uno smartphone finito. Adesso tocca a Honor alzare la mano e rivendicare lo stesso traguardo.

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Cosa ha detto Honor sul nuovo pieghevole

La conferma arriva direttamente dai vertici. L’amministratore delegato Li Jian ha affidato l’annuncio a un post su Weibo, il popolare social network cinese, mentre Fang Fei, presidente della divisione prodotti di Honor, ha aggiunto che il dispositivo è già stato sviluppato. Quindi non si tratta di un prototipo da laboratorio o di un concept da fiera, almeno secondo quanto affermato dall’azienda.

Mancano però parecchi tasselli. Il nome commerciale non è stato comunicato e lo stesso vale per la scheda tecnica. Non è chiaro nemmeno quale sarà il formato del nuovo smartphone pieghevole. Potrebbe trattarsi di un modello a libro tradizionale, sulla scia della serie Magic V vista finora, oppure di un passport, cioè quel formato più largo e più basso che negli ultimi tempi sta prendendo molto piede, sullo stile di Galaxy Z Fold 8 e iPhone Duo per intenderci. In teoria nulla impedisce che sia un flip, ma l’interesse verso il formato a conchiglia pare essersi raffreddato parecchio nell’ultimo periodo.

Perché un po’ di prudenza è d’obbligo

Davanti a promesse del genere un certo scetticismo è più che ragionevole, e i motivi non mancano. Il primo è quasi storico, perché sono anni che si sente ripetere che con la generazione successiva di pieghevoli i segni saranno quasi invisibili, soprattutto quando a parlare sono gli uffici marketing dei vari produttori. Ogni volta l’asticella sembra spostarsi un po’ più in là, e il traguardo definitivo non arriva mai del tutto.

Il secondo riguarda la reputazione. Soprattutto i marchi cinesi sono noti per dichiarazioni quantomeno fuorvianti, per non dire proprio ingannevoli, quando si parla di primati tecnici. Lo stesso Honor l’anno scorso presentava Magic V5 come il fold più sottile al mondo, salvo poi scoprire, calibro alla mano, che era più spesso di Galaxy Z Fold 7. Alla fine erano spuntati asterischi e note scritte in piccolo che ridimensionavano parecchio quell’affermazione.

Fonte: TecnoAndroid