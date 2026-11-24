Un gruppo di fisici della Delft University of Technology, nei Paesi Bassi, è riuscito a controllare direttamente lo spin nucleare di un singolo atomo usando le onde radio. Fino a poco tempo fa un risultato del genere era considerato semplicemente impossibile. La scoperta mette in discussione alcune convinzioni consolidate sul comportamento del magnetismo atomico e potrebbe aprire la strada a nuovi metodi per conservare e recuperare l’informazione quantistica.

C’è però un dettaglio curioso che rende la vicenda ancora più interessante. L’esperimento funziona, eppure i ricercatori non sanno ancora spiegare con esattezza il perché. Lo studio consegna così alla comunità scientifica un nuovo enigma da sciogliere, accanto a un livello di controllo sull’atomo che nessuno si aspettava di raggiungere.

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Il magnetismo nascosto dentro ogni atomo

Gli atomi di metalli magnetici come ferro e nichel si comportano come minuscole calamite, ma il loro magnetismo non nasce da un’unica origine. Gli elettroni e in alcuni casi anche il nucleo possiedono una proprietà quantistica chiamata spin, che si può immaginare come l’ago di una bussola in miniatura.

“Il magnetismo di gran lunga più intenso proviene dagli elettroni” spiega Sander Otte, responsabile della ricerca. “Ma in alcuni atomi anche il nucleo possiede uno spin. È molto più debole, però è anche molto meglio schermato dal mondo esterno”. Proprio questa protezione rende lo spin del nucleo così prezioso per chi studia la memoria quantistica. Essendo meno esposto ai disturbi dell’ambiente circostante, potrebbe custodire informazioni quantistiche estremamente delicate.

Per indagare proprietà così sfuggenti il team utilizza un microscopio a effetto tunnel modificato appositamente, uno strumento capace di inviare segnali elettrici ai singoli atomi con una precisione straordinaria. Finora gli esperimenti si erano concentrati soprattutto sullo spin degli elettroni, più semplice da rilevare e misurare. Quello del nucleo si poteva osservare solo in modo indiretto grazie all’interazione iperfine, un sottile legame quantistico che può intrecciare leggermente i due spin collegandone gli stati.

Due segnali, una chitarra e un risultato inatteso

Nel nuovo lavoro la prima autrice Hester Vennema e i colleghi hanno scelto una strada diversa. Hanno applicato contemporaneamente due segnali distinti allo stesso atomo, uno rivolto all’elettrone e l’altro al nucleo, così da studiarne gli effetti in maniera indipendente. Per riuscirci hanno dovuto adattare al singolo atomo una tecnica nota come doppia risonanza magnetica. Quello che è successo dopo ha colto tutti di sorpresa. Anche quando lo spin elettronico e quello nucleare erano in larga parte disaccoppiati, il gruppo riusciva comunque a invertire l’orientamento magnetico del nucleo.

“Secondo la nostra comprensione semplificata, questo non dovrebbe proprio accadere” ammette Otte. “Lo spin nucleare non dovrebbe essere per nulla sensibile ai segnali elettrici di un microscopio a effetto tunnel”. Il risultato lascia pensare che dietro l’interazione tra segnali elettrici e spin nucleare si nasconda un meccanismo ancora da chiarire.

La risonanza magnetica funziona inviando un segnale a una frequenza scelta con cura per modificare l’orientamento di uno spin. La meccanica quantistica però consente solo determinate transizioni, quindi la frequenza deve corrispondere con precisione allo spin che si vuole colpire. Vennema ricorre a un paragone musicale. “Si può pensare alle corde di una chitarra. Ogni possibile rotazione dello spin è come una corda con la sua nota. Bisogna suonare esattamente la nota giusta per far vibrare una certa corda. Le note di uno spin nucleare sono da cento a mille volte più basse di quelle di uno spin elettronico”. Sintonizzando i segnali sulle frequenze adatte, i ricercatori hanno potuto agire separatamente sui due tipi di spin.

Una prospettiva per l’informazione quantistica

La scoperta potrebbe avere ricadute importanti sulle future tecnologie dell’informazione quantistica. A differenza dei computer tradizionali, che memorizzano i dati come bit pari a 0 o 1, i sistemi quantistici sfruttano gli stati quantistici per codificare informazioni in modi più complessi. Una delle sfide principali è mantenere questi stati stabili abbastanza a lungo da poterli scrivere e rileggere in modo affidabile, e i nuclei atomici sono candidati promettenti proprio perché restano piuttosto isolati dalle interferenze esterne.

Controllarli direttamente potrebbe quindi offrire nuove possibilità per scrivere, conservare e leggere dati quantistici. Si tratta comunque di un primo passo sperimentale e non di una memoria già pronta all’uso. Per ora uno degli esiti più rilevanti resta il mistero emerso dall’esperimento, dato che il meccanismo fisico responsabile del fenomeno non è ancora chiaro. “Si torna al tavolo da disegno, allora” commenta Otte. “È proprio così che funziona la scienza. C’è sempre qualcosa di nuovo da capire”.

Fonte: TecnoAndroid