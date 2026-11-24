Il lancio di Progress MS 36, una missione cargo russa del tutto ordinaria diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale, è fissato per martedì alle 10:13 UTC, cioè le 11:13 in Italia. Eppure sembra diventato una specie di segreto di Stato. Lunedì pomeriggio, durante una conferenza stampa della NASA dedicata proprio all’avamposto orbitante, un giornalista ha posto la domanda più semplice che si possa immaginare. Ha chiesto di confermare la missione e di indicare data e orario del decollo.

La risposta non è arrivata. Gaurang Patel, responsabile dell’integrazione operativa del programma dell’agenzia americana per l’orbita terrestre bassa, ha invitato a rivolgersi direttamente a Roscosmos per qualsiasi domanda legata a quel veicolo. Detto in modo più franco, è un modo educato per chiudere la porta in faccia. L’ente spaziale russo di norma non risponde ai media occidentali e questo lo sanno tutti. Senza contare che parliamo di una stazione gestita anche dagli Stati Uniti e di un decollo previsto a meno di 16 ore dalla domanda.

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Progress MS 36: un cambio di rotta improvviso

La stranezza emerge tutta nel confronto con il passato. Storicamente la NASA ha trasmesso in diretta ogni singolo volo cargo partito da Baikonur, il principale spazioporto russo che si trova in Kazakistan. Ancora a settembre l’agenzia garantiva la copertura televisiva dei lanci Progress e aveva persino diffuso un avviso ai media promettendo di aggiornare il palinsesto non appena la controparte avesse fornito i dettagli. Due mesi dopo nel calendario degli eventi in diretta non compare nulla e i funzionari americani evitano perfino di confermare che il lancio avverrà.

Con buona probabilità la scelta è partita da Mosca. Secondo alcune fonti locali la corporazione spaziale statale non sta pubblicizzando la preparazione della navetta come fa di solito, e negli ultimi mesi ha ridotto in modo drastico la comunicazione su tutte le campagne di lancio. Sul suo canale Telegram non c’è alcuna menzione della missione.

Certo, il volo presenta qualche elemento di novità. Nella stiva viaggia il Teledroid, un robot dall’aspetto umanoide pensato per assistere gli astronauti durante le attività extraveicolari. Viene comandato da operatori umani ed è progettato per lavorare nel vuoto, esposto alle radiazioni. Si tratta inoltre del primo Progress dopo l’accordo tra NASA e Roscosmos per dismettere il modulo PrK, afflitto da perdite. La navetta attraccherà prima al modulo Poisk per le operazioni di scarico e poi verrà spostata sul portello collegato al PrK. Lì il suo sistema di propulsione risulta meglio allineato con l’asse principale della stazione e può fornire spinta all’intero complesso.

Dietro il silenzio l’ombra della guerra

Nessuno di questi aspetti però sembra giustificare tanta riservatezza. La spiegazione più plausibile è legata al conflitto in Ucraina. All’inizio di quest’anno, dopo che uno spazioporto nel nord della Russia era stato preso di mira più volte dai droni, il governo russo aveva stretto le maglie sulle informazioni riguardanti i lanci da Plesetsk. Ora pare che la stessa politica sia stata estesa anche ad altre basi.

Un indizio arriva da Vostochny. Qualche giorno fa, sempre a novembre, un razzo Soyuz è partito da quel cosmodromo senza che data e ora fossero state annunciate pubblicamente. Roscosmos ha confermato la missione solo dopo il decollo e gli osservatori indipendenti hanno dovuto affidarsi agli avvisi delle amministrazioni locali per capire quando sarebbe avvenuto.

Nonostante le tensioni geopolitiche la NASA ha sempre cercato di mantenere un buon rapporto di lavoro con i russi ed è quindi probabile che si sia adeguata a questa linea per il cargo di martedì, per quanto la cosa stoni con una cultura fondata sulla trasparenza. Un riserbo del genere sarebbe però difficile da sostenere per un volo con astronauti statunitensi a bordo. La prossima prova arriverà a marzo 2027, quando la missione Soyuz MS 30 dovrebbe decollare da Baikonur con tre astronauti, tra cui Deniz Burnham della NASA.

Fonte: TecnoAndroid