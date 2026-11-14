Anthropic investe 2,9 miliardi in 1,7 GW di generatori a gas

Anthropic ha deciso di investire circa 2,9 miliardi di euro per garantirsi 1,7 GW di generatori a gas destinati ai propri data center. L’operazione passa attraverso gli ordini che il fornitore texano OnePWR Solutions aveva effettuato presso Caterpillar circa due anni fa e che ora finiscono nelle mani del laboratorio di intelligenza artificiale. L’accordo, chiuso a fine settembre, non riguarda soltanto le macchine ma include anche i lavori di ingegneria e costruzione necessari per installarle.

Come funziona l’accordo con OnePWR

La società guidata dalla ricerca sull’intelligenza artificiale non ha comprato OnePWR. Ha scelto invece di subentrare nelle commesse che l’azienda di San Antonio aveva già ottenuto da Caterpillar e che, per arrivare a destinazione, avevano bisogno di ulteriori finanziamenti. Rilevandole, Anthropic evita di ripartire da capo e soprattutto di aspettare che il colosso dei macchinari trovi un nuovo spazio nella sua programmazione produttiva per un ordine ancora più grande. Il pacchetto comprende generatori, progettazione e installazione, quindi l’azienda porta a casa qualcosa di più del semplice equipaggiamento.

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La notizia ha avuto effetti immediati anche in Borsa. Lunedì 9 novembre il titolo Caterpillar ha guadagnato il 6,61% chiudendo a circa 510 euro per azione. I conti del gruppo raccontano bene il momento: nel terzo trimestre le vendite hanno toccato circa 17,8 miliardi di euro, con una crescita del 17%. Il segmento Power Generation è salito del 30% fino a circa 2,9 miliardi di euro, spinto proprio da turbine e grandi motori alternativi pensati per i centri di calcolo. Né Anthropic né OnePWR hanno voluto commentare l’intesa.

Turbine introvabili e consegne fino al 2031

Più ancora della cifra, conta il fattore tempo. A livello mondiale gli ordini di turbine hanno superato i 100 GW, mentre la capacità produttiva si ferma tra 60 e 70 GW. Negli Stati Uniti i tempi medi di consegna sono arrivati a sei anni e alcune richieste si spingono fino al 2030 o al 2031. Questa scarsità sta alimentando la domanda di macchine usate o rigenerate, compresi vecchi motori a reazione dismessi e riconvertiti per produrre elettricità. Anche queste soluzioni però hanno limiti evidenti, legati alla manutenzione, alla vita residua degli impianti e alla capacità di reggere un funzionamento continuo.

Per Anthropic si tratta del più grande acquisto conosciuto di apparecchiature per la produzione di energia da parte di un laboratorio di intelligenza artificiale di frontiera. L’obiettivo è avere un controllo maggiore sul proprio portafoglio di infrastrutture. All’inizio del mese la società aveva dichiarato impegni per cloud e data center pari a circa 770 miliardi di euro fino al 2045. Nei documenti preparatori della quotazione in borsa l’azienda avverte che trasformatori, turbine, generatori e sottostazioni possono richiedere anni prima di diventare disponibili, con i produttori alle prese con prezzi in aumento, dazi e capacità limitata. Viene inoltre prevista una concorrenza sempre più serrata tra gli utenti per accaparrarsi le stesse forniture di gas naturale e la capacità dei gasdotti.

Le perplessità sull’impatto ambientale

Non tutti hanno accolto la mossa con entusiasmo. Shakeel Hashim, fondatore di ReadTransformer, ha commentato l’acquisto con parole piuttosto dure: “È piuttosto preoccupante. Questo tipo di generatori ha un impatto ambientale devastante”. La sua osservazione mette a fuoco una questione che Anthropic dovrà affrontare man mano che allarga la propria rete energetica, perché assicurarsi elettricità in tempi rapidi lascia comunque intatti i costi ambientali legati alla generazione da gas.

Fonte: TecnoAndroid