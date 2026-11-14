James Webb osserva Alaknanda, spirale simile alla Via Lattea

Una galassia a spirale sorprendentemente ordinata, distante circa 12 miliardi di anni luce, sta mettendo in discussione parecchie certezze sull’universo primordiale. Il suo nome è Alaknanda e a immortalarla è stato il James Webb Space Telescope, che l’ha osservata così com’era quando il cosmo aveva appena 1,5 miliardi di anni. Il dettaglio che ha colpito gli astronomi è la sua forma, molto simile a quella della Via Lattea, la galassia che ospita il nostro Sistema Solare.

Detto così potrebbe sembrare una curiosità da appassionati di astronomia. Non lo è affatto. Trovare una struttura tanto elegante in un’epoca così remota significa guardare un oggetto che, secondo le idee più diffuse, non avrebbe dovuto esserci. O almeno non con quell’aspetto e non così presto.

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Un universo giovane e inquieto, ma con una spirale perfetta

Per capire perché la scoperta conti tanto bisogna fare un passo indietro, anzi parecchi miliardi di anni indietro. Quando la luce di Alaknanda ha iniziato il suo viaggio, l’universo era ancora giovane e piuttosto turbolento. Erano trascorsi soltanto 1,5 miliardi di anni dal Big Bang, un tempo che su scala cosmica equivale più o meno all’infanzia. In una fase del genere ci si aspetterebbe di vedere strutture caotiche, irregolari, ancora in piena costruzione.

E invece no. Quello che il telescopio ha restituito è l’immagine di una galassia a spirale dai contorni ordinati, con un aspetto che ricorda da vicino la nostra casa cosmica. Nessuno, insomma, si aspettava di imbattersi in qualcosa di così armonioso in un contesto che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto essere decisamente più disordinato.

Proprio qui sta il punto. Le teorie sull’universo primordiale descrivono un ambiente in cui le galassie si formano lentamente, attraverso fasi successive. Una spirale tanto definita e così lontana nel tempo costringe gli studiosi a rivedere almeno una parte di questo racconto, perché suggerisce che certi processi potrebbero essersi messi in moto molto prima del previsto.

Il ruolo del James Webb e la gemella della Via Lattea

Senza il James Webb Space Telescope un’osservazione simile sarebbe stata praticamente impossibile. Il telescopio è stato progettato proprio per spingersi fino ai confini più remoti dello spazio e, di conseguenza, del tempo. Guardare un oggetto a 12 miliardi di anni luce vuol dire infatti osservare la luce partita da lì in un passato lontanissimo, una sorta di fotografia d’epoca dell’universo.

Il paragone con la Via Lattea non è casuale. La somiglianza tra le due strutture è tale da spingere a parlare di una vera e propria gemella, anche se separata da distanze e da epoche difficili perfino da immaginare. Da una parte c’è la galassia in cui viviamo, osservata dall’interno. Dall’altra c’è Alaknanda, vista com’era agli albori del cosmo, eppure già dotata di una forma che richiama la nostra.

È proprio questo contrasto a rendere la scoperta così interessante per chi studia l’evoluzione delle galassie. Una galassia a spirale così ordinata, comparsa appena 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang, rappresenta un tassello che non combacia del tutto con il quadro tracciato finora. Ed è l’immagine catturata dal James Webb Space Telescope a mettere nero su bianco questa anomalia, mostrando una spirale sorprendentemente simile alla Via Lattea in un universo che all’epoca era ancora giovane e inquieto.

Fonte: TecnoAndroid