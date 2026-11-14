Finestre fotovoltaiche trasparenti, l’energia arriva dal vetro

Un pannello solare invisibile da applicare direttamente sulle finestre, capace di generare elettricità senza alterare l’aspetto di un normale vetro. È su questa idea che ha lavorato uno scienziato, insieme ad altri ricercatori, sviluppando delle finestre fotovoltaiche trasparenti che promettono di cambiare in modo profondo il rapporto tra le città e l’energia urbana. Il dettaglio che colpisce di più è proprio l’aspetto, perché una volta installato il pannello risulta completamente invisibile all’occhio.

Detta così sembra quasi fantascienza, eppure il concetto è piuttosto semplice da afferrare. Le superfici vetrate, che oggi si limitano a far entrare luce e a chiudere un ambiente, potrebbero diventare elementi attivi di un edificio. Non più semplici lastre trasparenti ma veri e propri generatori silenziosi, sempre esposti al sole durante il giorno.

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Il fabbisogno di energia resta il nodo centrale

Per capire perché una tecnologia del genere attiri tanta attenzione bisogna partire da un problema che riguarda tutti. Ogni Stato deve procurarsi quantità ingenti di energia, indispensabili per far funzionare praticamente l’intera civiltà moderna. Si parla delle industrie, che senza corrente si fermano. Si parla degli ospedali, dove la continuità della fornitura è letteralmente una questione di vita. E poi ci sono gli uffici, con computer, impianti e illuminazione accesi per ore, fino ad arrivare al riscaldamento delle abitazioni in cui vivono milioni di persone.

È una domanda enorme e costante, che non conosce pause. In una società globalizzata come quella attuale, approvvigionarsi di risorse energetiche sufficienti è diventata una delle sfide più complesse da gestire per qualsiasi Paese. Ogni soluzione capace di alleggerire questo peso, anche solo in parte, finisce inevitabilmente sotto la lente di chi si occupa di pianificazione e sviluppo.

Ed è qui che entra in gioco la ricerca sulle finestre capaci di produrre corrente. Se una parte del fabbisogno potesse essere coperta direttamente dagli edifici, sfruttando superfici già esistenti, il quadro generale ne uscirebbe in qualche modo più leggero.

Come cambiano gli edifici con il fotovoltaico trasparente

I pannelli tradizionali hanno un limite abbastanza evidente, quello di essere opachi e di richiedere spazi dedicati come tetti o terreni. Il fotovoltaico trasparente ribalta la prospettiva, perché punta su elementi che negli edifici ci sono già e che occupano porzioni importanti delle facciate. Pensare a palazzi interamente vetrati che producono elettricità mentre ospitano uffici o appartamenti rende bene l’idea della portata del progetto.

C’è poi una questione estetica che non va sottovalutata. Molti progetti legati alle rinnovabili si scontrano con il problema dell’impatto visivo, soprattutto nei centri abitati. Un sistema che non si vede affatto supera questo ostacolo alla radice, perché chi guarda una finestra continua a vedere soltanto una finestra. Nessun riflesso scuro, nessuna griglia, nessun pannello montato sopra.

Proprio per questo i ricercatori parlano di una possibile rivoluzione per l’energia prodotta in città, dove le superfici vetrate abbondano e lo spazio libero per altri impianti scarseggia. Le finestre fotovoltaiche rappresentano una strada per integrare la produzione di elettricità nella struttura stessa degli edifici, senza modificarne l’aspetto. Il pannello sviluppato dallo scienziato, infatti, è stato progettato per essere installato sui vetri e restare completamente invisibile una volta posizionato.

Fonte: TecnoAndroid