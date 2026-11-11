Claude Sheets e Whiteboards: Anthropic sfida Office e Workspace

Anthropic ha deciso di sfidare apertamente Microsoft Office e Google Workspace con una nuova serie di strumenti per la produttività costruiti attorno a Claude, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale. L’annuncio riguarda tre applicazioni pensate per il lavoro di tutti i giorni: Claude Sheets per i fogli di calcolo, Claude Whiteboards per le lavagne digitali collaborative e Claude Data. A queste si aggiunge Claude Meetings, un servizio che porta l’assistente direttamente dentro le riunioni online. La mossa punta dritta al cuore degli strumenti che oggi fanno funzionare uffici e aziende di mezzo mondo.

Per capire la portata della notizia basta guardare al mercato della produttività. Le suite di Microsoft e Google sono tra le più diffuse in assoluto e alimentano il lavoro quotidiano di imprese di ogni dimensione, ovunque nel mondo. Anthropic adesso vuole ritagliarsi una fetta di questa torta, e lo fa con un pacchetto che non si limita a un singolo prodotto ma prova a coprire più momenti della giornata lavorativa, dalla pianificazione all’analisi fino agli incontri con i colleghi.

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Claude Whiteboards e Claude Sheets, come funzionano i nuovi strumenti

La comunicazione è arrivata attraverso il profilo ufficiale di Claude sui social, dove l’azienda ha spiegato che il rilascio di Whiteboards, Sheets e Data è già partito. Il primo strumento descritto nel dettaglio è proprio Claude Whiteboards, e l’idea di fondo è piuttosto semplice. Si parla con l’assistente, si espone un progetto a voce o per iscritto, e Claude si occupa di trasformare quel ragionamento in uno schema ordinato su una lavagna digitale.

Il punto interessante sta nella parte collaborativa. La lavagna generata non resta un documento statico ma può essere modificata dal team, quindi ogni membro del gruppo ha la possibilità di intervenire, correggere, aggiungere elementi. In pratica il passaggio tra l’idea iniziale e la sua rappresentazione visiva viene affidato all’intelligenza artificiale, mentre il lavoro di rifinitura rimane condiviso tra le persone coinvolte.

Accanto alle lavagne c’è Claude Sheets, dedicato ai fogli di calcolo. Si tratta del territorio dove Excel e Fogli Google dominano da anni, e la presenza di un’alternativa firmata Anthropic rende chiaro quanto l’azienda voglia confrontarsi direttamente con i colossi del settore. Poi c’è Claude Data, il terzo elemento del trio annunciato, che completa la proposta pensata per l’ambiente di lavoro.

Claude Meetings porta l’intelligenza artificiale nelle riunioni

Oltre ai tre strumenti appena citati, Anthropic offrirà anche Claude Meetings. Qui il concetto cambia leggermente perché non si tratta di creare un documento da zero ma di partecipare attivamente a una conversazione. L’assistente può essere aggiunto a una chiamata e, una volta dentro, si occupa di prendere appunti al posto dei partecipanti.

La funzione non si ferma alla semplice trascrizione. Durante o dopo l’incontro Claude è in grado di aggiornare i documenti collegati, così le decisioni prese a voce finiscono direttamente nei file di lavoro senza che qualcuno debba ricopiarle a mano. Per chi passa molte ore in videochiamata è uno di quegli aspetti che possono alleggerire parecchio la gestione delle attività quotidiane.

Con questo insieme di applicazioni, cioè Sheets, Whiteboards, Data e Meetings, Anthropic entra così in uno spazio presidiato da tempo da Microsoft Office e Google Workspace, proponendo strumenti in cui Claude non è un semplice assistente da interrogare ma una presenza integrata nei flussi di lavoro, capace di organizzare piani su una lavagna condivisa, gestire fogli di calcolo e seguire le riunioni del team prendendo nota di quanto viene detto.

Fonte: TecnoAndroid