Sony brevetta la pubblicità olfattiva in auto: profumi su misura

La guida autonoma e i sistemi di infotainment potrebbero presto non essere più gli unici protagonisti dell’esperienza a bordo, perché Sony ha depositato negli Stati Uniti un brevetto dedicato alla pubblicità olfattiva in auto. Il documento descrive un sistema di diffusione capace di riempire l’abitacolo con aromi pubblicitari legati a ciò che i passeggeri incontrano lungo la strada o ascoltano alla radio. In pratica la prossima frontiera del marketing su quattro ruote potrebbe passare direttamente dal naso, e l’idea non lascia molto spazio all’improvvisazione.

Cartelloni, radio e profumi coordinati

Il meccanismo immaginato dall’azienda giapponese trasforma il viaggio in una sequenza continua di stimoli commerciali. Da una parte entrano in gioco le telecamere esterne, che analizzano cartelloni e tabelloni digitali posizionati ai bordi della carreggiata. Il software mette insieme la posizione GPS della vettura e l’orientamento del cartello, poi confronta il tutto con un database di inserzioni. Se la campagna risulta attiva parte la cartuccia corrispondente e la fragranza si fa via via più intensa man mano che la macchina si avvicina al pannello.

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Dall’altra parte c’è quello che succede all’interno della vettura. Quando viene trasmesso uno spot alla radio, sullo schermo centrale oppure attraverso lo smartphone collegato, l’algoritmo riconosce il canale o l’orario e rilascia nell’aria l’essenza abbinata. Un esempio concreto è il profumo di cioccolato diffuso in occasione della réclame di una marca di dolciumi. L’hardware descritto nel brevetto di Sony però non si limita alla promozione. Può anche liberare una fragranza di cortesia all’avvio oppure l’aroma preferito da un cliente che ha prenotato una corsa in taxi.

Passeggeri profilati e nodo privacy

La parte più delicata del progetto riguarda la precisione con cui viene indirizzato il getto. Un sensore interno verifica quali sedili sono occupati e stima età e genere delle persone a bordo. Queste informazioni vengono poi incrociate con i palinsesti degli inserzionisti, così da far arrivare il flusso d’aria profumata soltanto al pubblico considerato giusto. Per farlo basta anche un unico diffusore montato sul soffitto, in grado di orientare l’emissione verso un posto specifico.

Le criticità legate alla privacy saltano subito all’occhio, soprattutto pensando ai taxi condivisi. Salire a bordo vorrebbe dire essere profilati all’istante da una telecamera e al momento non è chiaro se sia previsto un interruttore per disattivare il sistema o per rifiutare la scansione visiva. C’è poi una differenza pratica non da poco, perché spegnere la radio richiede un semplice gesto mentre un odore persistente nell’abitacolo è molto più difficile da eliminare.

Dal deposito alla strada il percorso è lungo

Questo nuovo documento arriva dopo un’altra approvazione ottenuta a settembre, sempre negli Stati Uniti. Perché la pubblicità olfattiva diventi realtà sulle strade servono però diversi passaggi. I costruttori dovrebbero installare i diffusori sulle proprie vetture e le aziende dovrebbero decidere di investire in campagne basate sugli odori. Tutto questo presuppone anche che gli automobilisti accettino di essere targettizzati persino attraverso il respiro. Per ora il progetto di Sony esiste soltanto sulla carta, sotto forma di documentazione depositata in un ufficio brevetti.

Fonte: TecnoAndroid