Intelligenza artificiale aiuta a rimuovere un tumore al cervello

Per la prima volta al mondo un intervento di chirurgia cerebrale si è svolto con l’aiuto di un sistema di intelligenza artificiale in grado di lavorare in tempo reale, e il risultato è stato la rimozione riuscita di un tumore. Il paziente si chiama Rhys Hibbert, ha 48 anni e vive nel Bedfordshire. Tutto è cominciato durante una semplice passeggiata, quando l’uomo è stato colpito da una crisi epilettica.

Gli esami successivi hanno individuato un tumore all’ipofisi di circa 11 millimetri. L’ipofisi è una piccola ghiandola alla base del cervello che regola gli ormoni e si trova a ridosso dei nervi ottici. Ed è proprio su quei nervi che la massa premeva, tanto che Hibbert aveva già notato un restringimento della visione periferica. A questo si aggiungevano stanchezza, capogiri e qualche difficoltà a mantenere l’equilibrio.

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Un intervento con pochissimo margine d’errore grazie all’ intelligenza artificiale

La via per raggiungere l’ipofisi è stretta e l’anatomia circostante non perdona. I chirurghi del National Hospital for Neurology and Neurosurgery, che fa parte degli University College London Hospitals, hanno raggiunto il tumore con un endoscopio, uno strumento sottile dotato di telecamera, introdotto attraverso il naso fino alla base del cranio. Lì intorno passano le arterie carotidi e i nervi ottici. Basta un piccolo errore di orientamento per provocare cecità, ictus o perfino la morte.

Le scansioni eseguite prima dell’operazione sono un riferimento importante per muoversi con sicurezza. Il punto è che durante la procedura i tessuti si spostano e sanguinano, e un’immagine preoperatoria non riesce a restituire fino in fondo quello che accade davvero sul tavolo operatorio.

Cosa ha fatto davvero l’intelligenza artificiale

Il sistema, sviluppato dalla UCL, ha analizzato in tempo reale il flusso video dell’endoscopio evidenziando vasi sanguigni, nervi e altre strutture che l’équipe doveva evitare. Per arrivare a questo risultato è stato addestrato su un’ampia raccolta di video di operazioni ai tumori ipofisari, in cui i ricercatori avevano etichettato l’anatomia più delicata. Così il modello ha imparato a riconoscerla nelle condizioni reali di una sala operatoria.

La macchina però non ha comandato nessuno strumento e non ha preso alcuna decisione clinica. L’operazione è stata eseguita dal professor Hani Marcus insieme a Danyal Khan, specializzando in neurochirurgia e dottorando della UCL che ha guidato il lavoro di ricerca. Il controllo è rimasto interamente nelle mani dei medici per tutta la durata dell’intervento. Secondo l’università si tratta del primo utilizzo di un supporto IA dal vivo durante un’operazione di neurochirurgia.

Quanto all’esito, la UCL riferisce che il tumore è stato rimosso con successo e che la vista del paziente è stata preservata. Hibbert racconta che dopo l’intervento la vista è migliorata e che l’energia è tornata insieme al recupero degli altri sintomi. Sono però sue impressioni personali, non risultati misurati in modo indipendente. L’operazione rientrava in uno studio clinico finanziato dal National Institute for Health and Care Research.

Un primo passo, non ancora una prova definitiva

Una sola operazione andata bene non basta per dire che questo sistema di intelligenza artificiale riduca le complicazioni, abbassi il rischio di ictus o di perdita della vista, oppure funzioni meglio della chirurgia tradizionale. Per rispondere servono studi più ampi, con gruppi di controllo e una valutazione indipendente. Il team della UCL sta già lavorando a una sperimentazione più estesa. Il risultato va letto come un traguardo di fattibilità, cioè la dimostrazione che lo strumento riesce a funzionare in una vera sala operatoria, non la prova che migliori gli esiti su larga scala.

I prossimi studi dovranno capire come si comporta il sistema con anatomie diverse e con casi lontani dai dati su cui è stato addestrato. Andrà chiarito anche cosa succede quando sbaglia a riconoscere una struttura e come attribuire le responsabilità se il chirurgo non condivide le sue indicazioni.

L’obiettivo a lungo termine dei ricercatori è uno strumento consultivo, una sorta di secondo paio d’occhi che i chirurghi possono consultare in tempo reale e decidere di seguire o ignorare in qualsiasi momento. Sarebbe utile soprattutto negli interventi in cui le strutture critiche non sono direttamente visibili. La tecnologia è ancora in una fase iniziale e saranno le sperimentazioni più ampie a stabilire se renderà la chirurgia cerebrale davvero più sicura per un numero maggiore di pazienti.

Fonte: TecnoAndroid