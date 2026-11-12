Telescopio Hubble rischia il rientro: la NASA chiama i privati

La NASA sta valutando un piano ambizioso per salvare il telescopio spaziale Hubble da un destino che, senza interventi, appare segnato: una caduta incandescente nell’atmosfera terrestre. Dopo oltre 35 anni di scoperte che hanno cambiato il modo di guardare il cosmo, l’osservatorio sta perdendo quota lentamente e potrebbe rientrare già tra il 2033 e il 2034. Per evitarlo l’agenzia americana ha deciso di chiedere aiuto alle aziende spaziali private, invitandole a proporre soluzioni per spingerlo più in alto, migliorarne le prestazioni o, quando sarà il momento, accompagnarlo verso una fine sicura.

Il primo passo concreto è arrivato il 29 ottobre, con la pubblicazione di una richiesta di informazioni rivolta all’industria commerciale. L’obiettivo è capire quali tecnologie siano oggi disponibili per intervenire su Hubble mentre si trova ancora in orbita, e se i nuovi veicoli spaziali possano davvero prolungarne la vita operativa, potenziarlo oppure gestirne in modo ordinato la conclusione della missione.

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L’amministratore della NASA Jared Isaacman ha spiegato che Hubble ha ancora molta scienza importante davanti a sé e che vale la pena considerare ogni opportunità ragionevole per mantenerlo attivo il più a lungo possibile. Secondo Isaacman, se esistono modi innovativi ed economicamente sostenibili per allungare la vita di uno strumento già in orbita, esplorarli è un dovere nei confronti dei contribuenti americani e della comunità scientifica. Più anni di attività significherebbero più scoperte e più occasioni per ampliare la conoscenza dell’universo.

Le ipotesi sul tavolo per il futuro di Hubble

Tra le opzioni allo studio c’è l’invio di un veicolo in grado di agganciare il telescopio e spingerlo verso un’orbita più alta. Una manovra del genere contrasterebbe la graduale perdita di altitudine che ne minaccia la sopravvivenza e potrebbe regalargli diversi anni supplementari di osservazioni. L’agenzia guarda con interesse anche a missioni di manutenzione capaci di migliorarne le capacità. C’è poi una terza strada, pensata per il pensionamento dello strumento una volta concluso il lavoro scientifico: un rientro controllato nell’atmosfera oppure lo smaltimento direttamente in orbita.

Va precisato che nessuna di queste ipotesi è stata approvata formalmente. Coinvolgendo i privati, la NASA punta a farsi un’idea chiara delle tecnologie esistenti e della loro reale praticabilità, anche sul fronte dei costi. Nicky Fox, amministratrice associata della Direzione delle missioni scientifiche presso la sede centrale di Washington, ha definito Hubble un’icona nazionale che da oltre 35 anni ha trasformato profondamente il modo in cui l’umanità osserva l’universo. Fox ha sottolineato come il settore commerciale si sia evoluto rapidamente negli ultimi anni, offrendo nuove capacità di cattura e assistenza dei satelliti nello spazio, e ha aggiunto che il tempo a disposizione prima del rientro previsto consente di esplorare un ventaglio ampio di possibilità per sollevare il telescopio, mentre prosegue lo sviluppo della futura missione di punta destinata a raccoglierne l’eredità.

Le aziende interessate possono consultare online la richiesta della NASA e inviare le proprie risposte entro le 15 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) di lunedì 30 novembre.

Perché il telescopio rischia di tornare sulla Terra

Hubble continua a funzionare, ma la sua orbita si restringe poco alla volta. Il telescopio viaggia in orbita terrestre bassa, dove le tracce residue dell’atmosfera generano un attrito capace di ridurre progressivamente la quota dei veicoli spaziali. Anche a centinaia di miglia sopra il pianeta, infatti, l’aria non è del tutto assente. Quella minima quantità di gas oppone resistenza al passaggio dei satelliti e, nel lungo periodo, li porta a scendere fino agli strati più densi.

A differenza di altri veicoli dotati di motori per correggere periodicamente la propria orbita, Hubble non dispone di un sistema di propulsione in grado di mantenere l’altitudine. Senza un aiuto esterno non può invertire il declino. Le analisi attuali indicano un probabile rientro tra il 2033 e il 2034 e, per scongiurarlo con una spinta orbitale, la missione dovrebbe svolgersi entro il 2032. Una finestra stretta per valutare le proposte, progettare l’intervento e portarlo a termine.

Da più di tre decenni l’osservatorio è tra gli strumenti scientifici più influenti mai lanciati, frutto di una lunga collaborazione internazionale tra NASA ed ESA, l’Agenzia spaziale europea. La gestione della missione spetta al Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, con il supporto operativo di Lockheed Martin Space, con sede a Denver, mentre le attività scientifiche sono affidate allo Space Telescope Science Institute di Baltimora, gestito per conto della NASA dall’Association of Universities for Research in Astronomy. Ora l’agenzia valuta se Hubble possa beneficiare di tecnologie che non esistevano quando venne progettato, con la prospettiva di continuare a esplorare l’universo ben oltre la durata orbitale oggi prevista.

Fonte: TecnoAndroid