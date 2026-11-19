Alla partenza della Powerade Milano Half Marathon ci sarà un partecipante decisamente insolito. Domenica 22 novembre 2026, tra i circa 20mila runner attesi a Milano, farà la sua comparsa anche HONOR Robot D1 Flash, protagonista di una dimostrazione dedicata alla robotica umanoide. Per il dispositivo sarà il primo appuntamento fuori dall’Asia, dopo la partecipazione alla Beijing Yizhuang Half-Marathon & Humanoid Robot Half-Marathon 2026.

Il robot percorrerà circa 1,5 chilometri lungo una corsia speciale, in un’iniziativa fuori gara che permetterà al pubblico di osservare da vicino le sue capacità di movimento. Non sarà l’unico esemplare presente: HONOR Robot A1 Vita Boy accompagnerà l’iniziativa nell’area di partenza e arrivo, dove sarà coinvolto anche nelle premiazioni.

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Velocità e tecnologie per il movimento

I risultati ottenuti da D1 Flash nelle precedenti dimostrazioni danno un’idea delle prestazioni raggiunte dal progetto. Il robot ha percorso i 100 metri in 8,83 secondi, arrivando a una velocità massima dichiarata di 14,5 metri al secondo. Nei 400 metri ha invece registrato un tempo di 40,6 secondi nella batteria preliminare. A supportare queste prestazioni ci sono un sistema di propulsione ad alte prestazioni e tecnologie dedicate alla percezione dell’ambiente, alla navigazione autonoma e al controllo del movimento. Il design si ispira all’estetica mecha, mentre l’insieme dei sistemi è stato sviluppato per combinare velocità, stabilità e adattabilità a differenti superfici.

Che cos’è l’Embodied AI

La presenza dei due robot a Milano è anche un’occasione per mostrare al pubblico le potenzialità dell’Embodied AI, un approccio all’intelligenza artificiale che porta le capacità dei sistemi digitali all’interno del mondo fisico. Le macchine non si limitano a elaborare informazioni, ma possono percepire ciò che le circonda, interpretare l’ambiente e interagire attraverso il movimento. Secondo Pier Giorgio Furcas di HONOR Italia, l’iniziativa vuole avvicinare due ambiti apparentemente distanti come la corsa e la robotica, mostrando concretamente come l’intelligenza artificiale possa arrivare a muoversi e interagire con l’ambiente. Anche MG Sport considera la presenza del robot un modo per raccontare un evento sportivo capace di dialogare con l’innovazione.

Dove e quando vedere i robot HONOR

Il pubblico potrà incontrare i due robot già venerdì 20 e sabato 21 novembre presso l’Expo Village della manifestazione, allestito all’Allianz MiCo – Fiera Milano Congressi, Gate 7, in viale Ludovico Scarampo. Domenica 22 novembre, invece, HONOR Robot D1 Flash sarà nell’area di partenza dalle 8:15, con la dimostrazione prevista alle 8:45, in contemporanea con il via della mezza maratona. Il percorso speciale sarà lungo circa 1,5 km e terminerà con un traguardo dedicato.

A1 Vita Boy resterà nella zona di partenza e arrivo, pronto a partecipare alle premiazioni. Per i media è inoltre previsto un incontro con i robot alle 11:00 presso l’Expo Village del MiCo. La Powerade Milano Half Marathon prevede la mezza maratona da 21,097 chilometri e una gara da 10 chilometri, competitiva e non competitiva. La partenza e l’arrivo saranno in viale Eginardo, a CityLife: la 21 km scatterà alle 8:45 per le prime griglie, mentre la 10 km partirà alle 9:00.

Fonte: TecnoAndroid