La lunga battaglia legale sui prezzi del PlayStation Store si chiude, almeno in questa fase, con una netta vittoria per Sony. Il Competition Appeal Tribunal di Londra ha respinto all’unanimità la class action da 2,6 miliardi di dollari, circa 2,2 miliardi di euro e quasi 2 miliardi di sterline, che puntava il dito contro il colosso giapponese per un presunto monopolio legato alla vendita di videogiochi e contenuti aggiuntivi attraverso il suo negozio digitale. Una cifra enorme, che dà l’idea di quanto fosse alta la posta in gioco per l’azienda.

Il verdetto mette un punto fermo sul primo grado di una vicenda giudiziaria cominciata nel 2022 e seguita con attenzione da chi osserva il mercato dei videogiochi. Non si tratta però della parola definitiva, perché chi ha promosso l’azione collettiva sta già valutando la possibilità di presentare appello. La partita, insomma, potrebbe non essere del tutto archiviata.

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Cosa contestava la class action contro Sony

Al centro della contesa c’erano i prezzi dei videogiochi e dei contenuti aggiuntivi venduti tramite il PlayStation Store, cioè il negozio digitale da cui passano gli acquisti effettuati direttamente dalla console. Parliamo quindi non solo dei titoli completi ma anche di tutto quel materiale extra che arricchisce un gioco dopo l’acquisto e che negli anni ha assunto un peso sempre maggiore nelle abitudini di spesa dei giocatori.

L’accusa ruotava attorno all’idea di un presunto monopolio esercitato da Sony sulle vendite che transitano attraverso la propria piattaforma, con conseguenze dirette sui prezzi pagati dagli utenti. Una class action, per chi non avesse familiarità con il termine, è una causa collettiva portata avanti a nome di un ampio gruppo di persone che si ritengono danneggiate dallo stesso comportamento. Ed è proprio questa natura collettiva a spiegare l’importo così elevato della richiesta, arrivata a toccare i 2,6 miliardi di dollari.

Proprio per le dimensioni economiche coinvolte, il procedimento era diventato uno dei più rilevanti tra quelli che riguardano il mondo delle console e dei negozi digitali. Il fatto che la questione riguardasse il canale di vendita principale dei contenuti per PlayStation rendeva la causa particolarmente delicata per Sony, che con questa sentenza vede respinte le contestazioni mosse nei suoi confronti.

Una decisione unanime e la possibile strada dell’appello

Il dettaglio forse più significativo della sentenza è l’unanimità con cui il tribunale londinese ha preso la sua decisione. Non c’è stata quindi una spaccatura tra i giudici chiamati a esprimersi, ma una posizione condivisa che ha portato al rigetto completo dell’azione collettiva. Un elemento che pesa, perché rafforza la solidità del verdetto emesso dal Competition Appeal Tribunal.

Resta comunque aperta la porta a un secondo round. Trattandosi di una pronuncia di primo grado, i promotori della class action hanno ancora margini per contestare l’esito e riportare il caso davanti ai giudici. Per ora la scelta non è stata formalizzata e chi ha avviato la causa contro Sony sta valutando se presentare appello contro la decisione sul PlayStation Store.

Fonte: TecnoAndroid