Android Auto, fix in arrivo per la musica che parte da sola

Negli ultimi mesi parecchi automobilisti si sono trovati alle prese con un comportamento davvero strano di Android Auto, che faceva partire la musica in automatico appena acceso il veicolo anche quando questa opzione era stata disattivata in modo esplicito. Adesso però arriva una buona notizia perché Google è riuscita a individuare il bug della riproduzione automatica e ha già avviato la distribuzione di una correzione.

Il fix viene rilasciato lato server ed è in circolazione da qualche ora. Con ogni probabilità raggiungerà tutti i dispositivi compatibili nel giro di qualche giorno, quindi chi ha sofferto di questo fastidio dovrebbe vederlo sparire a breve. Il rilascio è graduale e la copertura completa richiederà un po’ di pazienza, ma la strada ormai è tracciata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La cosa più curiosa di tutta la vicenda è che l’autoplay indesiderato non funzionava nemmeno come avrebbe dovuto. La musica partiva, suonava giusto per qualche secondo e poi si interrompeva da sola. Una specie di falsa partenza che lasciava gli utenti a metà strada tra la sorpresa e l’irritazione, visto che non si trattava né di una riproduzione voluta né di un vero e proprio avvio della playlist.

Cosa provocava il problema all’accensione dell’auto

Stando alla spiegazione fornita da Google, l’origine dell’anomalia era piuttosto precisa. La piattaforma continuava a inviare comandi di riproduzione durante la fase di avvio del sistema di infotainment della vettura, ed era proprio questa sequenza di istruzioni a generare il malfunzionamento segnalato da tanti utenti. In pratica Android Auto chiedeva di far partire l’audio in un momento in cui le impostazioni scelte da chi guidava avrebbero dovuto impedirlo del tutto.

Va detto che il bug non bloccava in alcun modo il normale utilizzo del servizio. Navigazione, chiamate e tutte le altre funzioni continuavano a lavorare regolarmente e non c’era nemmeno un rischio concreto per la sicurezza alla guida. Il punto però era un altro, perché chi aveva deciso di spegnere la riproduzione automatica si ritrovava con una scelta ignorata ogni volta che saliva in macchina.

Ed è proprio questo l’aspetto che ha reso il difetto così fastidioso per molti. Salire a bordo, accendere il motore e sentire partire qualche secondo di musica non richiesta per poi ritrovarsi nel silenzio è il genere di dettaglio che, ripetuto giorno dopo giorno, finisce per pesare parecchio sull’esperienza d’uso complessiva di Android Auto.

La conferma ufficiale arrivata su Reddit

La notizia della correzione è stata comunicata direttamente da Google attraverso un post pubblicato su Reddit. Si tratta di un canale ormai sfruttato con grande frequenza da alcuni dipendenti dell’azienda di Mountain View per dialogare con gli utenti più attivi e aggiornarli sullo stato dei problemi segnalati. Anche in questo caso la piattaforma è servita a chiudere una questione che andava avanti da mesi.

Il fix però non arriva da solo. L’intervento fa parte di un aggiornamento più ampio che porta con sé altre due modifiche legate alla gestione dell’autoplay su Android Auto, entrambe pensate per intervenire sul modo in cui il sistema si comporta con la riproduzione automatica dei contenuti audio.

Fonte: TecnoAndroid