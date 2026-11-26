Google continua a lavorare su Android 17 QPR3 e, a circa due settimane dal rilascio della Beta 4, nel codice è spuntata una novità ancora in fase di sviluppo che ricorda da vicino una funzione già presente su iPhone. Si tratta di una nuova impostazione di sistema pensata per chi usa le cuffie Bluetooth insieme ad altri dispositivi audio, destinata a trovare posto nella sezione “Dispositivi connessi”.

Per inquadrare il contesto, la Beta 4 rappresenta il quarto passo nello sviluppo del terzo aggiornamento intermedio di Android 17, quello che approderà sui Pixel nel primo trimestre del 2027. Le novità tangibili emerse finora con questa build erano poche, accompagnate dai consueti bug di una versione di prova. Nelle ultime ore però è venuto a galla un dettaglio più interessante, ancora nascosto ma già piuttosto definito nella sua descrizione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia nelle impostazioni di Android 17 QPR3

A Mountain View stanno lavorando a una funzione che punta a migliorare la gestione dell’audio sui dispositivi Bluetooth. L’idea è semplice ma molto pratica: permettere di continuare ad ascoltare tutto in cuffia anche quando al telefono si collega un altro apparecchio audio.

Nello specifico, al percorso “Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione” dovrebbe comparire l’opzione Keep audio in headphones, che in italiano suona come “Mantieni l’audio nelle cuffie”. La descrizione che la accompagna è piuttosto chiara: “Riproduci sempre l’audio nelle cuffie quando altri dispositivi audio, come altoparlanti e autoradio, si connettono a questo dispositivo”.

Al momento la voce è presente nella build di Android 17 QPR3 ma resta invisibile, quindi chi partecipa al programma beta non può ancora attivarla né provarla con mano.

A chi servirà la nuova opzione per le cuffie

Il pubblico di riferimento è quello di chi sfrutta contemporaneamente cuffie wireless e altri dispositivi audio Bluetooth. Il caso più tipico è quello degli auricolari indossati mentre lo smartphone è collegato al sistema di infotainment dell’auto. In situazioni del genere il telefono tende a spostare automaticamente la riproduzione sull’impianto della vettura.

Con la nuova opzione attiva lo smartphone continuerebbe invece a trasmettere l’audio sugli auricolari, evitando la commutazione automatica verso l’impianto dell’auto. Per chi è abituato a fare lo switch manuale ogni volta, tornando a mano sull’ascolto in cuffia, potrebbe essere la soluzione ideale per risparmiarsi un passaggio piuttosto scomodo.

Non si tratta comunque di un’idea del tutto inedita nel mondo degli smartphone. Su iPhone, a partire da iOS 26, esiste già un’opzione chiamata proprio Mantieni l’audio nelle cuffie, raggiungibile dal percorso “Impostazioni > Generali > AirPlay e Continuity”. Il funzionamento è analogo: il suono resta nelle cuffie anche se al telefono di Apple vengono collegati altri dispositivi audio come altoparlanti o auto.

Va detto che Google non ha ancora annunciato ufficialmente Keep audio in headphones. Il fatto che la funzione sia già presente, seppur nascosta, nella Beta 4 di Android 17 QPR3 non garantisce che arrivi nella versione definitiva dell’aggiornamento trimestrale. Non è escluso nemmeno che il debutto slitti fino ad Android 18. Maggiori dettagli potrebbero emergere con le prossime versioni in anteprima del sistema operativo.

Fonte: TecnoAndroid