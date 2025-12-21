Android 17: Google introdurrà una feature contro il mal d’auto

Se usate spesso i mezzi pubblici e durante i viaggi utilizzate il vostro smartphone molto probabilmente sarete incappati in quel fenomeno chiamato come cinetosi, questo fenomeno comunemente detto anche mal d’auto fa soffrire chi lo sperimenta di nausea, giramenti di testa e in generale malessere a causa di un fenomeno biofisico molto particolare, il cervello infatti non gradisce il disaccoppiamento sensitivo tra le immagini statiche proiettate sullo schermo del vostro smartphone e invece la sensazione di movimento e accelerazione fornita dal mezzo sul quale siete a bordo, soprattutto durante le curve.

Se siete in possesso di un iPhone poco male dal momento che dai iOS 18 Apple ha introdotto una funzione apposita che permette di lenire in modo importante questo fenomeno grazie alla presenza di alcune piccole sfere sul display che seguono l’andamento del mezzo sul quale siete, per Android purtroppo è servito a attendere ma a quanto pare da Android 17 non attenderemo più oltre, sembra infatti che Google si stia finalmente attivando per introdurre una funzionalità simile che possa risolvere il problema della cinetosi.

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Arriva Motion Assist

Un portavoce di Google ha annunciato che con Android 17 assisteremo all’esordio di una funzionalità pensata per risolvere il problema del mal d’auto, la funzionalità si chiamerà Motion Assist e sarà molto simile a quanto abbiamo visto su iOS con la presenza di alcune sfere mostrate sul display che seguiranno l’andamento delle curve e delle accelerazioni del mezzo di locomozione sul quale siete posizionati, il dispositivo una volta abilitata alla funzionalità sfrutterà il suo accelerometro per poter proiettare delle immagini coerenti che possano lenire il disturbo, il cervello infatti non gradisce la discordanza tra elementi sensoriali e così facendo quella offerta dal campo visivo verrà eliminata.

Il portavoce di Google ha spiegato che la funzionalità in realtà è già presente all’interno dei Google play services ma non è attivabile dal momento che per motivi di sicurezza non è permessa la sovrapposizione di nessuna schermata, per eliminare questo problema a quanto pare non è necessario un semplice update ma serve un lavoro degno di un major update.