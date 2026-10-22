AMD FSR 4.1 arriva su Xbox Series X|S e ROG Xbox Ally X

Arriva AMD FSR 4.1 nel mondo Xbox. Microsoft e AMD hanno annunciato che l’ultima versione dell’algoritmo di upscaling sbarcherà presto sia sulle console di ultima generazione, cioè Xbox Series X|S, sia su “alcuni dispositivi” della famiglia di portatili Xbox Ally nata dalla collaborazione con ASUS. Quel plurale fa un po’ sorridere, visto che a conti fatti il dispositivo coinvolto sembra essere uno solo. Del resto la gamma ne conta appena due in tutto.

Per quanto riguarda le console da salotto, al momento non ci sono informazioni precise. Nessuna finestra temporale e nessun dettaglio su come verrà integrata la tecnologia. Le cose vanno un po’ meglio sul fronte portatile, perché per ROG XBOX Ally X, il modello più potente della coppia basato sul chip Ryzen Z2 Extreme, l’arrivo di FSR 4.1 è atteso entro la fine dell’anno. Un orizzonte non vicinissimo, ma almeno una data di massima c’è.

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Cos’è FSR e perché la versione 4.1 conta

Dietro la sigla FSR si nasconde il nome FidelityFX Super Resolution. Si tratta della risposta di AMD al DLSS di NVIDIA, la tecnologia che permette di ottenere immagini più definite partendo da una risoluzione inferiore, alleggerendo così il lavoro del processore grafico. In pratica il gioco viene elaborato a una risoluzione più bassa e poi l’algoritmo si occupa di riportarlo a una qualità visiva superiore, cercando di non perdere dettaglio lungo la strada.

C’è però una differenza importante tra le due soluzioni. AMD ha iniziato ad affidarsi agli algoritmi di intelligenza artificiale solo a partire dalla versione 4.0, mentre in precedenza il suo approccio seguiva una strada diversa. Il passaggio successivo, appunto la 4.1, ha portato parecchie migliorie, sia sul piano della qualità dell’immagine sia su quello delle prestazioni. Ed è proprio questa la versione destinata a finire sulle macchine di casa Microsoft.

Per chi gioca su Xbox Series X|S la notizia ha un peso particolare. Un upscaling più raffinato può fare la differenza su hardware che ha già qualche anno sulle spalle e che deve continuare a far girare titoli sempre più esigenti. Su una console portatile il discorso è ancora più delicato, perché ogni risorsa risparmiata conta parecchio quando si lavora con dimensioni e consumi contenuti.

Quali dispositivi potrebbero ricevere l’aggiornamento

Il quadro non è ancora del tutto definito. È possibile che anche altri dispositivi equipaggiati con il chip Ryzen Z2 Extreme possano ricevere lo stesso algoritmo, e non è escluso che in futuro tocchi magari pure a quelli con Z1 Extreme. Su quest’ultimo punto, però, si resta nel campo delle ipotesi, senza alcuna conferma ufficiale da parte delle aziende coinvolte.

Chi possiede un dispositivo con i chip Ryzen della fascia “base”, invece, dovrà per ora rinunciare. A quanto pare questi processori restano esclusi dall’arrivo di FSR 4.1, almeno per il momento. È questo il motivo per cui l’annuncio parla di “alcuni dispositivi” della famiglia Xbox Ally e non dell’intera gamma: il modello meno potente non rientra nei piani, mentre ROG XBOX Ally X dovrebbe ricevere la nuova versione dell’upscaling entro la fine dell’anno.

Fonte: TecnoAndroid