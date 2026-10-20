DJI Osmo Pocket 4P, arriva in Italia la versione bianco perla

La DJI Osmo Pocket 4P bianco perla è disponibile in Italia dal 20 ottobre 2026. La nuova variante estetica mantiene le caratteristiche tecniche della fotocamera stabilizzata a due obiettivi, pensata per chi realizza vlog, ritratti e video dal taglio cinematografico senza ricorrere a un’attrezzatura ingombrante.

Il cambiamento più evidente riguarda la finitura, ottenuta con pigmenti perlati arricchiti con mica e un rivestimento a spruzzo multistrato. Il risultato è una superficie che presenta sfumature luminose differenti a seconda dell’illuminazione e dell’angolo di osservazione, con un aspetto più ricercato rispetto a una colorazione uniforme. Sotto la scocca rimane una dotazione orientata alla produzione video avanzata. Il sensore CMOS da 1 pollice, la registrazione HDR a 10 bit e il profilo colore D-Log 2 offrono margine di intervento durante il montaggio, mentre il sistema ottico copre focali equivalenti da 20 a 60 mm. Il prezzo della Combo Standard è di 609 euro.

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Due obiettivi per riprese grandangolari e ritratti

La configurazione della Osmo Pocket 4P ruota attorno a due obiettivi con caratteristiche differenti. Il principale è un grandangolare da 20 mm con apertura f/2.0 e sensore CMOS da 1 pollice. Grazie alla tecnologia LOFIC, può registrare video fino a 4K a 240 fotogrammi al secondo e raggiunge una gamma dinamica dichiarata di 17 stop.

Questo valore permette di conservare informazioni nelle zone molto luminose e in quelle più scure della scena, un aspetto rilevante quando si riprendono tramonti, soggetti in controluce o ambienti caratterizzati da forti differenze di esposizione. Il profilo D-Log 2 a 10 bit registra oltre un miliardo di colori e lascia maggiore libertà nella regolazione di tonalità, contrasto e luminosità in post-produzione.

Il secondo obiettivo è un medio tele da 60 mm con apertura f/1.8, zoom ottico 3x e ingrandimento fino a 12x. La profondità di campo equivalente a f/6.3 contribuisce alla resa dei ritratti, separando il soggetto dallo sfondo. La stabilizzazione integrata consente di realizzare riprese in movimento mantenendo il controllo dell’inquadratura. Il corpo compatto, con un peso dichiarato di 230 grammi, rende la fotocamera adatta anche a chi registra durante gli spostamenti o preferisce non trasportare una videocamera tradizionale.

Slow motion in 4K e foto fino a 37 megapixel

Le funzioni integrate ampliano le possibilità creative anche al di fuori della registrazione video standard. La modalità slow motion arriva fino a 4K a 240 fps, consentendo di rallentare le sequenze fino a otto volte per mettere in evidenza movimenti rapidi, dettagli e azioni difficili da osservare alla velocità normale.

La fotocamera può inoltre scattare fotografie fino a 37 megapixel, con la possibilità di intervenire successivamente sulla composizione. La funzione Live Photo 4K registra automaticamente una breve clip di 1,5 secondi per ogni fotografia, conservando anche il movimento che precede o accompagna lo scatto.

Per seguire i soggetti durante le riprese è disponibile ActiveTrack 8.0, che supporta il tracciamento intelligente di persone, veicoli e animali domestici. Il sistema aiuta a mantenere il soggetto nell’inquadratura anche quando la scena diventa più movimentata.

Sul fronte della gestione dei file, il collegamento USB 3.1 permette trasferimenti dichiarati fino a 800 MB/s. L’autonomia arriva invece a 210 minuti con una carica, mentre la ricarica rapida porta la batteria dallo zero all’80% in 18 minuti. È previsto anche il trasferimento automatico dei filmati verso dispositivi iOS dopo lo spegnimento della fotocamera. Per questa funzione DJI indica come riferimento un iPhone 16 o successivo con iOS 26.4.1 o una versione più recente, mantenendo la batteria della fotocamera sopra il 15%.

Accessori compatibili e prezzo in Italia

La nuova colorazione si inserisce nell’ecosistema di accessori DJI Osmo, con compatibilità dichiarata per la luce di riempimento della Osmo Pocket 4, filtri ND e polarizzatori, adattatori grandangolari, manico con batteria e microfoni OsmoAudio. Gli accessori aggiuntivi sono venduti separatamente e permettono di configurare la fotocamera in base alle necessità di ripresa.

La DJI Osmo Pocket 4P bianco perla è acquistabile in Italia sullo store ufficiale DJI e presso i rivenditori autorizzati. La Combo Standard costa 609 euro e comprende la fotocamera nella nuova finitura, un cavo USB-C a USB-C PD USB 3.1, la luce di riempimento bianca per Osmo Pocket 4, un cinturino da polso bianco, un manico bianco con filettatura da 1/4 di pollice e una custodia da trasporto bianca per Osmo Pocket Pro.

Fonte: TecnoAndroid