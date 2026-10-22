Gemini, arriva Personalizza: oltre 40 capacità in un unico hub

Con un post pubblicato il 21 ottobre 2026 sul proprio blog ufficiale, Google ha presentato una novità per Gemini che riguarda da vicino il modo in cui l’assistente può essere adattato alle esigenze di ciascuno. Si tratta di Personalizza, una nuova area dedicata che ha lo scopo di riunire in un solo posto la gestione di skill, applicazioni e di tutte quelle funzioni con cui gli utenti possono modellare le risposte fornite dall’intelligenza artificiale di Mountain View.

L’obiettivo dichiarato è proprio quello di accentrare. Invece di avere strumenti e opzioni distribuiti in punti diversi, chi usa l’assistente di Google trova ora un riferimento unico da cui partire per decidere come l’AI debba comportarsi, quali servizi possa consultare e quali capacità aggiuntive mettere in campo durante una conversazione.

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Un hub con più di 40 capacità per Gemini

Il team di Big G ha comunicato che il roll out del nuovo menù è partito già dalla giornata dell’annuncio. Personalizza è stato concepito come una sorta di hub in cui confluiscono tutti i possibili elementi di personalizzazione delle risposte che Gemini restituisce alle richieste dell’utente. E non parliamo di una manciata di opzioni, visto che al suo interno trovano posto oltre 40 capacità differenti che possono essere aggiunte all’intelligenza artificiale di Google.

Un altro aspetto interessante riguarda la diffusione. La distribuzione non è limitata a un singolo ambiente ma coinvolge tutte le piattaforme contemporaneamente, quindi a prescindere dal canale scelto per accedere a Gemini la nuova sezione sarà comunque utilizzabile. Una scelta che rende l’esperienza coerente tra smartphone, computer e browser, senza che qualcuno debba aspettare più di altri solo per il dispositivo che ha in mano.

Scopri, Connettori e Skill, ecco come è organizzato il menù

Dal punto di vista pratico la voce Personalizza compare nel pannello laterale posizionato alla sinistra della schermata principale di Gemini. Al suo interno la sezione si articola in tre schede distinte, ognuna con una funzione ben precisa, che prendono il nome di Scopri, Connettori e Skill.

La scheda Scopri propone una selezione di app e skill suggerite, con proposte differenziate a seconda che l’uso sia quotidiano oppure aziendale. Lo scopo è offrire spunti concreti per adattare le proprie chat al modo di lavorare di ciascuno, così da avere sotto mano gli strumenti più utili senza doverli cercare uno per uno.

Nella scheda Connettori si trovano invece le applicazioni che possono essere collegate a Gemini. Ci sono servizi esterni come GitHub, Shopify e Dropbox, ma anche app sviluppate dalla stessa Google, tra cui Google Notebook, Google Foto e YouTube. In questo modo l’assistente può dialogare con piattaforme che molti già usano ogni giorno per lavoro o nel tempo libero.

Infine c’è la scheda Skill, riservata alle abilità preconfigurate e a quelle create su misura. Tra le prime figurano Imita il tuo stile di scrittura, Concentra le tue energie, Genera nuove idee e Ottieni altri punti di vista. Accanto a queste l’utente ha la possibilità di costruire skill personalizzate direttamente dall’interfaccia, dando forma a comportamenti specifici dell’AI in base alle proprie necessità.

Per quanto riguarda le tempistiche, Google ha precisato che nel giro di un paio di settimane il nuovo menù Personalizza arriverà a tutti gli utenti di Gemini su Android, iOS, Windows, macOS e client web.

Fonte: TecnoAndroid