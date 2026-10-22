Windows 11 ottimizza la RAM e diventa fino al 20% più reattivo

Con il nuovo pacchetto di miglioramenti annunciato da Microsoft, Windows 11 riesce a mantenere fino a 2 GB di dati attivi in più nella RAM invece di spostarli su un archivio più lento. In parallelo cambia anche il comportamento dei Widget: sui PC con 8 GB di memoria vengono caricati solo nel momento in cui l’utente li apre. Le novità sono state sviluppate insieme alla community dei Windows Insider e, secondo quanto spiegato in un annuncio firmato da Navjot Virk, stanno iniziando ad arrivare su larga scala.

Il punto su cui l’azienda insiste di più riguarda proprio le macchine con 8 GB di RAM. È lì che la differenza si fa sentire davvero, perché su quei sistemi il caricamento dei Widget su richiesta libera oltre 200 MB da destinare alle app e al resto del lavoro. A questo si aggiungono altri interventi pensati per ridurre il consumo di memoria in background, anche se Microsoft non li elenca uno per uno.

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Memoria e reattività, cosa cambia su Windows 11

I numeri sulla gestione della memoria sono legati alla build 26300.9550 di Windows 11, come precisato nelle note a margine dell’annuncio. L’azienda tiene comunque a sottolineare che disponibilità e prestazioni effettive possono variare. Nello stesso comunicato si parla di un’esperienza complessiva fino al 20% più reattiva, con benefici che partono già dall’avvio del sistema e si estendono a Start, Esplora file, Ricerca, Strumento di cattura, Microsoft 365 ed Edge. I tempi di risposta sono stati misurati su Ricerca, Start, menu contestuale del tasto destro, Impostazioni, Strumento di cattura ed Esplora file, mettendo a confronto la build 26300.9550 con la precedente 26200.7628. Anche in questo caso i risultati dipendono dal dispositivo, dalla configurazione e dall’uso che se ne fa. I tempi di distribuzione cambiano poi in base al modello e alla zona geografica.

L’aggiornamento porta con sé anche altre migliorie che vale la pena citare:

abbinamento degli AirPods fino a 15 secondi più rapido, sulla base della build 26200.8737

fino a 15 secondi più rapido, sulla base della build 26200.8737 abbinamento, riconnessione e gestione delle chiamate più affidabili con le cuffie Bluetooth

accesso con Windows Hello migliorato sia con il volto sia con l’impronta digitale

migliorato sia con il volto sia con l’impronta digitale maggiore controllo sul momento in cui installare gli aggiornamenti, con update coordinati pensati per ridurre i riavvii

Il lavoro sulla RAM, in ogni caso, guarda soprattutto ai portatili economici e a quelli più datati. Su un computer con 8 GB, spiega Microsoft, tenere più dati attivi in memoria anziché spingerli verso lo storage più lento è proprio il punto in cui gli utenti dovrebbero notare il cambiamento maggiore. Il caricamento dei Widget solo quando servono aggiunge ulteriore memoria libera a tutto il resto.

Advanced Shader Delivery e cosa fare adesso

Tra le novità c’è spazio anche per chi gioca. Microsoft mette in evidenza Advanced Shader Delivery, una funzione che riduce i tempi di caricamento distribuendo shader già precompilati per i titoli compatibili. Gli esempi citati sono Forza Horizon 6 e Gears of War E Day. Per sfruttarla bastano due accorgimenti: installare l’app Xbox per PC prima di scaricare un gioco supportato e tenere sempre aggiornati i driver della scheda grafica. Per quanto riguarda invece memoria e reattività, non risulta alcuna impostazione da modificare a mano. Le cifre sono collegate a build specifiche e non a un aggiornamento cumulativo con un nome preciso, quindi chi usa Windows 11 su sistemi con 8 GB di RAM dovrebbe continuare a installare gli ultimi update e verificare quando i Widget iniziano a caricarsi su richiesta.

Nello stesso annuncio Microsoft ha presentato anche il nuovo design dell’app Foto, che ora si integra con OneDrive e iCloud. L’azienda non ha però indicato a quale canale di rilascio appartenga ciascuna build, né quando tutti i PC con Windows 11 riceveranno le modifiche alla gestione della memoria.

Fonte: TecnoAndroid